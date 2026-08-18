Yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapmasına rağmen Arsenal, piyasa kapanmadan önce yeni transferler yapmaya hâlâ hazır; ancak bunun gerçekleşmesi için katı bir şart koydu.

Arsenal Kulübü İcra Kurulu Başkanı Richard Garlick, ancak takımın seviyesini yükseltebilecek unsurlar bulunması halinde bu yaz transfer döneminde yeni bir adım atacaklarını vurguladı.

Mirror, Garlick'in Sky Sports'a yaptığı açıklamaları aktardı: "Arsenal'i ileriye taşıyacak oyuncular istiyoruz. Geçmişte bazen kadroyu tamamlamak ya da takımı belirli bir seviyeye çıkarmak için oyuncular arıyorduk, ama artık en üst düzeyde rekabet ediyoruz ve dengeyi değiştirebilecek oyunculara ihtiyacımız var."

Şunları ekledi: "Uygun bir fırsat ortaya çıkarsa, tüm mevkilerde takımı güçlendirmeye çalışacağız. Transfer piyasası önümüzdeki iki hafta boyunca açık kalacak ve Arsenal'i geliştirebilecek oyuncular bulursak, onlarla anlaşmayı değerlendireceğiz."

Arsenal, Piero Hincapie'yi tam anlamıyla kadrosuna katmasının yanı sıra Christos Tzolis ve Bruno Guimaraes ile de anlaşarak bu yaz yaklaşık 110 milyon sterlin harcadı.

Garlick, Arsenal'in Premier Lig'i kazanması ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından beklenti çıtasının yükseldiğini, bunun da kulübü belirgin bir fark yaratabilecek sınırlı sayıda oyuncuyu hedef almaya yönelttiğini açıkladı.

Garlick'in açıklamaları, Arsenal'in kritik maçlarda fark yaratabilecek en iyi oyuncuları aradığını vurgulayan teknik direktör Mikel Arteta'nın tutumuyla örtüşüyor.

Arteta şunları söyledi: "Kulübün ve sahiplerinin hedefi dünyanın en iyi kulübü olmak. Bunu başarmak için en iyi oyunculara ihtiyacımız var, çünkü maçları kazanan ve an önemliyken farkı yaratan onlardır."

Arsenal hâlâ bir dizi isimle anılıyor; bunların başında Barcelona'nın da peşinde olduğu Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez geliyor ki bu da transferi daha zor hale getiriyor.

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