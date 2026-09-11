Elbette hepsi hemen onun yanına gitti. FK Bodö/Glimt karşısında gelen bu önemli ve bir hayli geç 1-0’lık golün asistini yapan Harry Kane, Jamal Musiala’nın omzunu sıktı, Aleksandar Pavlovic ona sarıldı, Jonathan Tah ise elini sıkarken hafifçe eğilir gibi yaptı. Bu sevinç, 47. dakikada Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Norveçli bir zayıf rakibe karşı bulunan 1-0’lık golde normalde olduğundan biraz daha coşkuluydu; gerçi kararlılıkla atılan bu gol gerçekten de oldukça güzeldi.

Jamal Musiala daha sonra oyundan alınırken teknik direktör Vincent Kompany de onu her zamankinden biraz daha teşvik edici bir şekilde alkışladı. Sarılmaları uzun sürdü. Kompany daha sonra, "Ben ve muhtemelen statta bulunan 75.000 kişi, televizyon başındakilerden daha da fazlası bu gole sevindi" dedi.

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Jamal Musiala’nın Bodö/Glimt’e attığı gol çifte kurtuluş oldu

Musiala’nın golü çifte kurtuluş anlamına geliyordu. Çünkü bu, o ana kadar çok sıkışık ve dikkatli savunma yapan bir rakibe karşı oldukça zor geçen maçın kilidini açan goldü; karşılaşma sonunda 90 dakika itibarıyla beklendiği gibi 5-0 bitti. Ama her şeyden önce, Musiala henüz çok yeni olan bu sezondaki ilk 11 başlangıcında golü atmıştı.

Musiala’nın birkaç gün içinde ikinci kez bir hazırlık maçında yönünü kaybetmiş halde çimlere yığılıp bunu daha sonra "geçici olarak kısa süreli görülen, ancak iyi tedavi edilebilen absanslar" diye açıklamasının üzerinden biraz daha fazla üç hafta geçti; bunun nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklandığı belirtilmişti. Musiala bu epilepsi türüyle bir yıldan uzun süredir yaşıyordu ve kamuoyu bunu fark etmemişti; muhtemelen ilaç değişikliği sürecinde maçlar sırasında yaşanan bu iki çöküş meydana gelmişti. Geçen hafta sonu Schalke’ye karşı kısa süre aldıktan sonra Kompany, oyun kurucuyu Bodö karşısında yeniden ilk 11’de başlattı.

Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, "Sonra gidip 1-0’ı atması, futbolun yazdığı hikayelerden biri ama bu çocuk bunu da hak etti" dedi. Ancak Musiala’nın 1-0’ı atması aynı zamanda mantıklıydı da: Joshua Kimmich’in yanında Musiala, zorlu geçen ilk yarıda Bayern’in en dikkat çeken ismiydi; çok istekliydi, zaman zaman hatta fazla istekli oynadı. Sanki yeniden döndüğünü kendisine de göstermek istiyormuş gibiydi.

Jamal Musiala hangi sakatlığı yaşamıştı?

Musiala maçtan sonra DAZN mikrofonlarına açık şekilde, "Bugün hissettiğim duygu, bir süredir hissetmediğim bir duyguydu" dedi. Çünkü ortada sadece absans meselesi yoktu: Kulüpler Dünya Kupası’nda mutlak zirve formunda olduğu bir dönemde yaşadığı ağır fibula kırığı ve ardından gelen uzun rehabilitasyon sürecinden sonra zaman zaman sanki bedenine ve sıra dışı yeteneklerine olan güvenini kaybetmiş gibiydi. Geçen sezon Musiala’da çoğu kez o hafiflik eksik görünüyordu.

Dünya Kupası’ndan sonra, kırığın ardından kaval kemiğini sabitleyen plaka da ameliyatla çıkarıldı. Şimdi ise, "Şimdi adım adım, sahada o hafif duyguyla, neşe ve keyifle kendi seviyeme geri dönmek istiyorum" dedi. "Bayern’in, oyuncuların ve antrenörlerin desteği bana gerçekten çok yardımcı oldu."

Nitekim Kompany de geçen sezon boyunca Musiala’nın yeniden eski seviyesini bulacağına dair hiçbir şüphesi olmadığını defalarca vurgulamıştı. Şimdi ise, "Bu anın geleceğini biliyorduk. Jamal için elbette harika. Üst düzey bir oyuncu olarak ritim bulmak için güvene ihtiyacınız var. Ve elbette böyle anlar çok ama çok önemli" dedi.

Michael Olise, ancak Musiala sahada olmayınca dünya klası seviyesine çıkıyor

Ancak FC Bayern, FC Bayern olmasaydı Musiala’nın yükselişi teknik direktörü aynı zamanda zorluklarla karşı karşıya bırakmazdı. Kompany’nin 10 numarada kimi oynatacağı sorusunun yanıtı, sakat oyuncular geri döndükçe daha da zorlaşacak.

Örneğin Lennart Karl, Bodö karşısında yeniden sonradan oyuna girdi, yeni transfer Ismael Saibari de öyle. Serge Gnabry’nin de artık sonsuza kadar sakat kalması beklenmiyor. Elbette hepsi esnek oyuncular ve başka mevkilerde de oynayabilirler, ancak bu durum Kompany’nin işini mutlaka kolaylaştırmıyor.

Bir de özel bir durum var. Çünkü uzun süre büyük ölçüde görünmez kalan Michael Olise, Musiala’nın 1-0’ından sonra oyunda daha iyi görünse de, asıl dünya klası formuna ancak Musiala kulübede otururken ve kendisi de Fransa Milli Takımı’ndaki gibi 10 numara pozisyonuna geçebildiğinde ulaştı.

Zaten Dünya Kupası sırasında da şu soru gündeme gelmişti: Kompany, bu olağanüstü 10 numarayı Bayern’de ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatmayı gerçekten sürdürebilir miydi? Bayern teknik direktörünün şu ana kadarki tüm resmi maçlarda, Süper Kupa dahil verdiği yanıt basitçe "Evet" olmuştu: Olise her zaman sağ taraftan oynadı, üç gol ve bir asistine rağmen önceki dört maçta tam anlamıyla ikna edici olamamıştı.

Bodö karşısında da eğilim doğrulanıyor gibiydi: Olise uzun süre oyuna giremedi, driplinglerde sık sık tıkandı ve pas oyununda da bazı eksiklikler gösterdi. Ancak Musiala 1-0’ı attığında ve sonrasında Bodö/Glimt Münih ekibine giderek daha fazla alan bıraktığında Olise açıldı. Önce güzel bir serbest vuruş ortasıyla Harry Kane’in 2-0’lık golünün asistini yaptı, ardından Musiala 65 dakika sonra dinlenmeye çekilip Olise merkeze geçtiğinde iki golünü daha attı.

Ancak kadro yönetimi zaten Kompany’nin en büyük güçlü yönlerinden biri.



