Al-Nassr yıldızı Portekizli Joao Felix, Suudi futbolundaki büyülü gecelerinden birini, eski Al-Hilal oyuncusuna karşı saha dışında kazandığı yeni bir zaferle noktaladı.

Al-Nassr, bugün Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Şerefli Harameyn Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda karşı karşıya geldikleri maçta Al-Diriyah'ı 4-1 mağlup etti.

Maça Joao Felix'in parlak performansı damga vurdu; Portekizli oyuncu ikinci ve dördüncü golleri kaydederken, Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ın attığı ilk golde de asisti yaptı.

Ancak Portekizli yıldız sadece sahada galip gelmekle kalmadı, aynı zamanda maçın akışı sırasında Al-Diriyah'ın mevcut oyuncusu ve eski Al-Hilal futbolcusu Abdulelah Al-Malki ile arasında yaşanan çekişmeden de galip çıktı.

Al-Nassr 3-1 önde iken, Abdulelah Al-Malki sakatlanarak sahaya yığıldı. Felix bir şişe su almak için onun yanına gitti; Al-Malki bunu engellemeye çalışsa da Portekizli yıldız şişeyi aldı.

Dördüncü golü kaydettikten sonra Joao Felix, kendi sahasının ortasına dönerken kasıtlı olarak Abdulelah Al-Malki'nin yanından geçti ve ikili aralarında birkaç laf alışverişinde bulundu.

Portekizli yıldızın, geçtiğimiz cumartesi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Fateh karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de bir gol attığını ve böylece sadece iki maçta bu sezonki dördüncü gol katkısına ulaştığını hatırlatmak gerekir.