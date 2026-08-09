Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, değeri 10 milyon eurodan fazla olarak hesaplanan lüks bir malikanede yaşıyor. Malikanede şelaleli bir açık yüzme havuzu, özel bir futbol sahası ve bir sinema salonunun yanı sıra birçok lüks tesis bulunuyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, henüz 19 yaşını dolduran Lamine Yamal, Dünya Kupası'nı kazanan en genç oyunculardan biri haline geldi ve aynı zamanda büyük medya ilgisi gören bir isim oldu.

Avrupa futbolundaki roket hızlı yükselişi, özel hayatına ve özellikle Barcelona forması giyen bir forvet olarak şu anki ikamet ettiği yere dair artan bir merak uyandırdı.

Lamine, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla dikkat çekici bir çıkış yakalamadan önce Mataró şehrinin Rocafonda mahallesinde büyüdü.

Yamal, Barcelona'nın A takımıyla ilk kez sadece 15 yaşındayken, 2023 yılında sahaya çıktı ve birkaç ay sonra İspanya Milli Takımı'yla ilk kez forma giyerek milli takım forması altında gol atan en genç oyuncu oldu.

O tarihten bu yana üç lig şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanarak hem kulüpte hem de milli takımda vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Lüks bir malikane

Genç forvet şu anda Esplugues de Llobregat şehrinde, ayrıcalıklı Ciudad Diagonal konut sitesinin içinde yer alan lüks bir malikanede ikamet ediyor.

Değeri 10 milyon eurodan fazla olarak hesaplanan gayrimenkul, daha önce Shakira ve Gerard Piqué'nin sahip olduğu bir mülktü ve Barcelona dünyasının en simgesel mekanlarından biri konumunda.

Evi 2012 yılında mimar Mireia Admetller tasarladı; toplam alanı 3.800 metrekareden fazla olan ev, üç kat ve iki yer altı katına yayılıyor.

Ev; geniş pencereler, şelaleli bir açık yüzme havuzu, bir iç yüzme havuzu, özel bir spor salonu, bir kürek sahası, bir sinema salonu, bir şarap mahzeni, bir kayıt stüdyosu ve özel bir futbol sahası içeriyor.

Yamal, Shakira'nın dekorasyonunu belirleyen modern ve aydınlık havayı korudu, ancak kısa ve başarılı kariyeri boyunca topladığı kupaları, ödülleri ve hatıraları yerleştirerek malikaneye kendi özel dokunuşunu kattı; ayrıca eski evini karakterize eden açık ve rahat havayı korumak için mobilyaları yeniledi.

Site, dört bağımsız ev içeriyor; bunlardan biri Piqué'nin ailesine, ikincisi Shakira'nın ailesine ait; ana ev olan üçüncüsü ise artık genç Barcelona oyuncusuna ait, dördüncü ev ise hâlâ tadilat işlemlerini bekliyor. Malikanenin yüksek konumu sayesinde Barcelona şehrine ve Akdeniz'e eşsiz manzaralar sunuyor.

Uzun müzakereler

Evin satın alma işlemi, üç ay süren müzakerelerin ardından tamamlandı ve işlemler avukatlar aracılığıyla, önceki maliklerin katılımı olmadan gerçekleştirildi.

Ev, Shakira ve Piqué'yi bir araya getiren birçok ailevi ve medyatik ana sahne olmuştu; şimdi ise başarı ve istikrar temalı yeni bir aşamaya başlayan futbolcunun yeni sığınağına dönüştü.

Yamal, evi satın alma işlemlerine başladığında sadece 18 yaşındaydı; artık Barcelona'nın en ünlü evlerinden birinde ikamet ediyor.