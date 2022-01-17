Bir sprint antrenörü, Manchester City yıldızı Foden'ı nasıl rokete dönüştürdü?

Tony Clarke'ın hayatını değiştiren Liverpool'da bir kafede yaptığı alçakgönüllü konuşmasıydı.

GOAL'e gülümseyerek, "Bir gecede başarıya ulaştığımı söyleyebilirsiniz," dedi. "Ama oraya varmam 25 yılımı aldı!"

Clarke, Steve Smith, Anyika Onuoura ve Katarina Johnson-Thompson gibi isimlerin de çalıştırıcısı olan ünlü Liverpool Harriers koşu kulübünde antrenörlük yapıyor.

Kendisi de yetenekli bir uzun mesafe koşucusu olarak, bir otomat işi yürütürken dans etkinlikleri organize edip rolünü günlük işleriyle birleştirdi.

Harriers'da birinci sınıf atletler, Olimpiyat ve Paralimpik sporcuları, çeşitli futbolcular, ragbi oyuncuları ve boksörlerle çalıştı.

Ardından, 2019'un sonlarında, Owen Brown ile bir sohbet içine girdi.

Brown, Manchester City yıldızı Phil Foden'ın menajeri. O ve Clarke'ın ilişkisi eskilere dayanıyor, düzenli olarak Liverpool Metquarter'daki Antonio'da buluşuyorlar.

Clarke, "Dünya'yı yola getirdik" diye gülüyor. "Üzerimizde kamera olmalıydı, altın değerinde olurdu."

Bu özel sohbet gününde Brown, Foden'ın top sürme yeteneği hakkında konuşmaya başlar ancak Clarke araya girer: "Ona, 'Çok daha hızlı olabilir, biliyor musun?' dedim."

"Nedenini açıkladım ve hepsi buydu. Gerisini düşünmedim. Yolumuza devam ettik."

"Her neyse, birkaç gün sonra telefon çaldı. Bilinmeyen numara. "Merhaba, ben Phil Foden" dedi ve Owen'dan bahsetti, onu tanıdım."

"Telefonda sohbet ettik, o gün ne demek istediğimi açıkladım, daha hızlı olabileceğini hissettim ve 'Tamam, gelip seni görebilir miyim?' dedi."

Foden ve Clarke, Clarke'ın fark ettiği bazı kusurları düzeltmeye çalışmak için Wavertree Atletizm Merkezi'nde soğuk bir akşamda bir araya geldi.

"Adımları çok uzundu." diyor Clarke, "Adımlarını ayağı vücudunun, kalçalarının altına inecek şekilde kısaltması gerekiyordu."

"Eğer aşırıya kaçarsan topuklarının üzerine düşersin. Yani, aslında ayağınız yerde çok uzun süre kalır. Bir topuk forvetinden ayak önü forvetine dönüşebilirse kendisine çok şey katacağını hissettim."

Ve böylece sekiz seans boyunca işe koyuldular.

"Gerçekten basit egzersizlerle başladık" diyor Clarke. "Merdivenler, ayak hareketleri, adımlarını düzeltmeye çalıştık."

"Phil'de fark ettiğiniz ilk şey, öğrenme isteğidir. Dürüst olacağım, bir ya da iki seansa geleceğini düşünmüştüm ama o, ondan ne yapmasını istediğimi anladı."

"Birkaç seanstan sonra ona NFL oyuncularının videolarını göstermeye başladım. Kısa mesafeler, ivmeler, yön değişikliği."

"Ona, 'Bir saat hayal et' dedim. Ayakta başlangıç noktasındasın ve senden 12, 13, 14, 15 gibi ilerlemeni istiyorum. Ne yapman gerek?"

"NFL oyuncularını izliyorsunuz ve ayakları böyle. Önce gitmek istedikleri yönü işaret ederek hareket ederler. Ardından kollar kalkmaya başlar ve giderler."

"Phil, yön değiştirmek istese önce kenara çekilir sonra vücudunu döndürürdü. Ama bunu yaparsanız, dörtlü hamstring ve kalça kaslarınızı kullanmamış olursunuz. Herhangi bir güç veya momentum üretmemiş oluyorsunuz."

"Yani, bir sürü 'Altıgen' çalışması yaptık. Ortada durur, ayaklarını hareket ettirir, ben "saat iki", "dokuz", "saat altı" diye bağırırdım ve oralara giderdi."

"Ayağını kullanarak bu yön değişikliği üzerinde çalıştık, ardından bacaklarını takip etmesi için kollarını hareket ettirdik."

Karantina elbette süreci etkiledi ancak Foden, o ilk seanslardan gördüğü iyileşmeyi sürdürmeye istekliydi.

Clarke, "Benden evine gelip arka bahçede onunla biraz çalışmamı istedi" diyor. "Ve arka bahçe dediğimde daha çok bir futbol sahası gibiydi!"

"Biraz daha hız ve çeviklik çalışması yaptık."

Manchester City karantinadan sonra antrenmanlara döndüğünde, Foden farkı hissedebiliyordu.

Clarke gülümseyerek, "İlk antrenmanlardan birinde Pep Guardiola'nın gözle görülür değişimi hakkında yorumda bulunduğunu söyledi." dedi.

"Pep'e bir sprint antrenörü ile çalıştığını söyledi, ne yaptığımızı açıkladı ve Pep, 'Yapmaya devam et!' dedi."

"İlk maçta yedek kulübesinden oyuna girdi ve [Arsenal'a karşı] gol attı. Ardından ikincisinde iki gol attı ve [Burnley'e karşı] maçın oyuncusu oldu. Maç sonundan beş dakika sonra beni aradı ve 'Aman tanrım, dostum, orada bir roket gibi hissettim!' dedi."

"İyileşmeyi görebiliyordu ve bence artık herkes görebilirdi."

Clarke için bu birkaç ay değişim oldu. Diğerlerinin yanı sıra, onu antrenörlük yaparak tam zamanlı çalışmaya teşvik eden Foden'di.

Instagram hesabı @needforspeed100 kurulmasına yardım etti ve bu Premier Lig'in en büyük yıldızlarından birinin destekleğini alıp daha fazla kişiye ulaşması anlamına geliyordu.

Clarke artık Manchester United'dan Charlie McNeill, Manchester City'den Lewis Fiorini ve Wigan'dan James Carragher (Jamie'nin oğlu) gibi genç takım oyuncularından, Liverpool Kadınlar yıldızı Missy Bo Kearns'e kadar birçok isim ile çalışıyor.