Bir sonraki milli maç takvimi ne zaman? Türkiye hangi takımlarla oynayacak?

Euro 2020 Elemeleri'nde dördüncü maçlar geride kaldı. Peki bir sonraki mill maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin rakipleri kimler olacak?

Avrupa'da ligler sona erdi ancak heyecan milli takımların karşılaşmasıyla devam etti. Geride kalan maçlardan sonra milli takımlar da uzun bir ara verecek.

Bir sonraki milli maç takvimi ne zaman?

Geçtiğimiz yıl hazırlık maçları yerine Uluslar Ligi oynayarak takımlar Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlandı. Sıkıştırılan fikstür nedeniyle takımlar artık hazırlık maçı oynamayacak.

Milli Takımların bir sonraki toplanma zamanı Eylül ayının ikinci haftası olacak.

hangi takımla oynayacak?

Haziran ayında ve İzlanda karşısına çıkan Türkiye, Eylükde Andorra'yla evinde, Moldova ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte ay yıldızlıların takvimi.

07.09.2019 Türkiye - Andorra

10.09.2019 Moldova - Türkiye