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Bir sonraki Dünya Kupası bilet satışı ne zaman başlayacak? 2026 Dünya Kupası’nın son dakika satış aşaması tarihleri ve resmi yeniden satış hakkında bir rehber

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Dünya Kupası

İşte Dünya Kupası resmi bilet satış takvimi hakkında bilmeniz gereken her şey

Hâlâ en sevdiğiniz takımı Dünya Kupası'nda izlemeyi ya da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi dünyanın en iyi futbolcularının en büyük sahnede sihirlerini sergilemelerini umuyor musunuz? 

Maç biletleri kapış kapış satılırken sayısız Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olabilir, ancak koltuklarınızı garantilemek ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hâlâ pek çok seçenek mevcut.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgiler konusunda rehberiniz olsun.

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Bir sonraki 2026 Dünya Kupası bilet satış dönemi ne zaman?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

Ancak bu, bilet alamayacağınız anlamına gelmez; çünkü hâlâ biletlerin mevcut olduğu bazı yollar bulunmaktadır.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açıktır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı final 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, maçlara ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000
 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000
 NRG Stadyumu, Houston 72.000
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000
 MetLife Stadyumu, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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