Hâlâ en sevdiğiniz takımı Dünya Kupası'nda izlemeyi ya da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi dünyanın en iyi futbolcularının en büyük sahnede sihirlerini sergilemelerini umuyor musunuz?

Maç biletleri kapış kapış satılırken sayısız Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olabilir, ancak koltuklarınızı garantilemek ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hâlâ pek çok seçenek mevcut.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgiler konusunda rehberiniz olsun.

Bir sonraki 2026 Dünya Kupası bilet satış dönemi ne zaman?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

Ancak bu, bilet alamayacağınız anlamına gelmez; çünkü hâlâ biletlerin mevcut olduğu bazı yollar bulunmaktadır.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

şu anda devam ediyor. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açıktır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açıktır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, maçlara ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: