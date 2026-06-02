Hâlâ favori takımınızı Dünya Kupası'nda izlemeyi ya da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi dünyanın en iyi futbolcularının en büyük sahnede sihirlerini sergilemelerini umuyor musunuz?

Maç biletleri kapış kapış satılırken sayısız Dünya Kupası satış dönemi gelip geçti, ancak koltuklarınızı garantilemek ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için hala birçok seçenek mevcut.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgiler konusunda size rehberlik etsin.

Bir sonraki 2026 Dünya Kupası satış dönemi ne zaman?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

Ancak bu, bilet alamayacağınız anlamına gelmez, çünkü hala biletlerin mevcut olduğu bazı kanallar bulunmaktadır.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, maçların oynanacağı şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: