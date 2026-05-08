Bir sonraki Dünya Kupası bilet satışı ne zaman? 2026 Dünya Kupası son dakika satış dönemleri ve resmi yeniden satış rehberi

Kuzey Amerika’da hayatınızın en unutulmaz futbol deneyimini kaçırmayın

Hâlâ en sevdiğiniz takımı Dünya Kupası'nda izlemeyi mi, yoksa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi dünyanın en iyi futbolcularının en büyük sahnede sihirlerini sergilemelerini mi umuyorsunuz? 2026 Dünya Kupası biletlerinizi bugün ayırtın.

Maç biletleri kapış kapış satılırken sayısız Dünya Kupası satış dönemi gelip geçti, ancak koltuklarınızı garantilemek ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için hala birçok seçenek mevcut.

GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgiler konusunda size rehberlik etsin.

Bir sonraki 2026 Dünya Kupası satış dönemi ne zaman?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

Ancak bu, bilet alamayacağınız anlamına gelmez, çünkü hala biletlerin mevcut olduğu bazı yollar bulunmaktadır.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775
Yarı finaller 420 $ - 3.295
Final2.030 $ - 7.875

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, etkinliklerin düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Inglewood)69.650 
 Hard Rock Stadyumu (Miami)64.091 
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadyumu (San Francisco)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

