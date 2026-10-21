Johan Manzambi yazın Aston Villa'ya imza attığında iki rekor birden kırıldı. Premier League kulübünden Breisgau'ya bonuslar hariç 60 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Manzambi böylece Villa tarihinin en pahalı transferi, Freiburg tarihinin ise en yüksek bedelle ayrılan oyuncusu oldu.

Hem SC Freiburg'daki performansı (47 resmî maçta yedi gol, dokuz asist) hem de hemen öncesindeki Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla bu bedeli hak etmişti. Artık 21 yaşında olan oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada başlangıçta oyuna sonradan girerek üç gol ve iki asist üretti ve İsviçre'nin eleme turuna yükselmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle yokluğu daha da ağır hissedildi: Genç yıldız, dizindeki ezilme nedeniyle Kolombiya'ya karşı oynanan son 16 turu maçında (penaltılarda 4-3) ve son şampiyon Arjantin'e uzatmaların ardından 3-1 yenilerek elendikleri çeyrek finalde İsviçre adına forma giyemedi.

Sakatlığı, ilk düşünüldüğünden daha inatçı çıktı. Manzambi sezon başlangıcını kaçırdı; üstelik Villa da sezona tam anlamıyla kötü bir giriş yaptı. İlk üç lig maçından yalnızca bir puan çıkarabildi. Son dakikalarda oyuna girerek sahalara döndüğü maçta ise genç yıldız, yeni takımının bir yenilgisini daha yakından izlemek zorunda kaldı: Oliver Glasner'in Nottingham Forest'ı karşısında 2-1 kaybettiler.

Manzambi'nin yedi gün sonraki ilk 11'de çıktığı ilk maç ise dönüm noktası oldu. Hücuma dönük çok yönlü orta saha oyuncusu, yine sıkıntılı bir dönemden geçen Tottenham Hotspur karşısında önce takımını öne geçirdi, kısa süre sonra da eski Bayern kiralığı Nicolas Jackson'ın skoru 2-0 yapan golünün asistini yaptı. Villa maçı 3-2 kazanarak Premier League'deki ilk galibiyetini maçın yıldızı Manzambi sayesinde aldı.

Johan Manzambi: Her şey çok farklı gelişebilirdi

O günden bu yana son Avrupa Ligi şampiyonu için işler çok daha iyi gidiyor. Bunda, İsviçre Millî Takımı'nda 20 kez forma giyen Manzambi'nin iki gol ve iki asist daha yapmasının da payı var. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe İstanbul karşısında alınan 6-0'lık farklı galibiyette bir kez daha üstün bir performans sergiledi; ligde Newcastle United'a karşı kazanılan 1-0'lık maçın tek golünü de o attı. Üstelik rakip Newcastle'dı. Çünkü her şey çok farklı gelişebilirdi.

Villa'nın yeni kurtarıcısı yazın neredeyse Newcastle'a transfer olacaktı. Ancak köklü kulüp, son düzlükte Magpies'in planlarını bozdu. SC Freiburg yöneticisi Jochen Saier, transferin ardından yayımlanan basın açıklamasında dikkat çekici biçimde "gerçekten yoğun görüşmeler ve müzakereler" yürütüldüğünü söyledi. Yine de işin buruk bir yanı vardı: İngilizler, yaklaşık iki ay önce Avrupa Ligi finalinde Manzambi ile Freiburg'u 2-0 yenmişti.

Bu transfer, altı resmî maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi hâline gelen Manzambi için büyük bir şans oldu. Hatta The Cranberries'in klasiği "Zombie"nin melodisiyle ona özel bir şarkı bile yapıldı. Bugünlerde Villa Park'ta ve Birmingham'da "He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi" sözleri yankılanıyor. Manzambi ise başlangıçta bu onurun farkına bile varmamış. Kısa süre önce Blick'e, "Dürüst olmak gerekirse sahadayken hiçbir şey duymadım" dedi. Şarkıyı ancak bir Instagram videosuyla öğrendi: "Bunu duyduğumda çok mutlu oldum."

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Herkes Johan Manzambi'yi seviyor: Bir istifada bile payı var mı?

Basında ayrıca "hızlı, çalımcı, zeki, zarif, etkileyici ve kusursuz bir dengeye sahip" diye tanımlanıyor. BBC onu "dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri" olarak nitelendirdi. The Telegraph ise Newcastle'a gitmeme kararının, eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un istifasında belirleyici rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

Son dönemde kendisi de çok iyi performans gösteren Jackson da yeni hücum partneriyle uyumlarını överek şunları söyledi: "O harika bir oyuncu. Gelişmeye devam ediyor. Umarım her maç daha iyi olur, goller atar ve bana yardımcı olur. Çok ileri gidecek; umarım sakatlıklardan da uzak kalır." İkili sahada birbirini kusursuz biçimde tamamlıyor gibi görünüyor. Öyle ki bir başka yeni transferin uzun süre forma giyememesi, geçen hafta Fenerbahçe İstanbul'a karşı bu yeni ikilinin gösterisiyle gölgede kalan ilk maçına kadar neredeyse hiç konuşulmadı. Söz konusu oyuncu Leon Goretzka.

Teknik direktör Unai Emery de Manzambi'ye övgüler yağdırıyor. Titiz İspanyol çalıştırıcı, Newcastle maçının ardından tehlikeli oyuncusu için "Yetenekleriyle çok olumlu bir etki yaratıyor" dedi. Manzambi'nin "oyun zekâsı"nın yanı sıra oyun tarzı açısından "çok önemli" olduğunu söylediği "fiziksel gücünü" de övdü: "Savunmada bize destek olması ve hücumdaki ikili mücadeleleri kazanmamıza yardımcı olması için."

Johan Manzambi: Hangi büyük kulüp şimdiden ilgileniyor?

Manzambi bu güçlü yönlerini Dünya Kupası'nda ve Freiburg'da da etkileyici biçimde göstermişti. Ayrıca geçen Bundesliga sezonunda 10 metre veya daha uzun mesafeli ilerlemelerde (116), şutla sonuçlanan koşularda (13) ve kazandırdığı faullerde (78) ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Manzambi'yi çoktan fark etmiş görünmesi bu yüzden şaşırtıcı değil. Villa'ya gelişinden yalnızca birkaç hafta sonra olası bir ayrılık yeniden konuşulmaya başlandı.

Şimdiden çok sayıda belirsiz söylenti var. Somut ilginin ise özellikle Barcelona'dan geldiği söyleniyor. Marca'nın haberine göre sportif direktör Deco, Manzambi için şimdiden girişimlerde bulundu ve gelecek yaz transfer etme olasılığını araştırıyor. Basında olası bonservis bedeli olarak 100 milyon avrodan söz ediliyor. Birkaç ay önce ödenen bonservis, son dönemde hızla değişen transfer piyasası ve 2031'e kadar devam eden sözleşmesi düşünüldüğünde bu rakam hiç de akıl dışı değil.

Manzambi aynı hızla gelişmeye devam ederse erken harekete geçmek muhtemelen kötü bir fikir olmayacak. Dünya çapında bir oyuncu olmasının yolu her hâlükârda açık görünüyor.

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Johan Manzambi: Profesyonel kariyer performansı ve istatistikleri

Kulüp/Millî takım Maç Gol Asist SC Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 İsviçre 20 7 3







