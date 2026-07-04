Bir skandala dönüşmek üzere olan kriz!… FIFA, “tartışmalı” kararından geri adım attı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika ile İngiltere arasında oynanacak maçı saat 18.00'den önümüzdeki Pazar günü öğle saatlerine kaydırmayı ciddi olarak değerlendirmesinin ardından büyük bir tartışma yarattı; ancak Meksika ve İngiltere futbol federasyonlarının şiddetli itirazları üzerine bu karardan vazgeçerek, Mexico City Stadyumu'ndaki maçın orijinal saatinde oynanmasına karar verdi.

FIFA, Pazar günü öğleden sonra gök gürültülü yağmur yağması beklentisinin yanı sıra, seyahatle ilgili güvenlik endişeleri ve maç sonrası olası kitlesel kutlamalar nedeniyle bu değişikliği değerlendiriyordu, ancak bu değişikliği resmi olarak açıklamamıştı.

Bu geri adım, saatler süren bir bekleyişin ardından geldi; her iki federasyon da, Dünya Kupası’nın en çok beklenen maçlarından birinin spor, lojistik ve televizyon planlamasında büyük bir kargaşaya yol açan karara şiddetli tepkilerini dile getirmişti.

Meksika milli takımının teknik direktörü Javier Aguirre, memnuniyetsizliğini ilk dile getiren isim oldu ve şöyle konuştu: “Sanki mideye bir yumruk yemiş gibiyiz; çünkü bu her şeyi değiştiriyor. Şimdi tüm çalışmaları baştan yapmamız gerekiyor. Her şey boşa gitti denemez, ama neredeyse öyle.”

Agüero, bu değişikliğin “bir hafta boyunca yapılan tüm hazırlıkların yeniden yapılması” anlamına geleceğini de ekledi; buna yemek saatleri, dinlenme süreleri, fiziksel aktivite seansları, teknik toplantılar, stadyuma yolculuk ve ısınma protokolleri de dahildi.

Protestolar sadece Meksikalılarla sınırlı kalmadı; İngiltere’de şaşkınlık daha da büyüktü. Birçok İngiliz medya kuruluşu, İngiliz Futbol Federasyonu’nun FIFA’dan herhangi bir resmi bildirim almadan önce basın haberleri yoluyla olası değişiklikten haberdar olduğunu bildirdi; bu durum, İngiliz heyetinde büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

Endişe, sportif boyutu çok aştı; zira binlerce İngiliz taraftarın uçuşlarının Pazar sabahı Mexico City’ye varması planlanıyordu ve maç saatinin 6 saat öne alınması, onların maçı izlemesini engelleyecekti. Diğerleri ise, sonuçta gerçekleşmeyen bir değişikliğe karşı hazırlıklı olmak amacıyla seyahat planlarını, otel rezervasyonlarını ve uçuşlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Pazar öğleden sonra gök gürültülü yağmur yağması beklentisi, FIFA’nın bu değişikliği değerlendirmesinin ana nedeniydi. Bu durum, bu Dünya Kupası’ndaki birçok maçı zaten etkilemişti ve önlem olarak maçların geçici olarak askıya alınmasına neden olabilirdi.

Buna ek olarak, seyahatle ilgili endişeler ve maç sonrası olası kitlesel kutlamalar da söz konusuydu; bu husus, turnuva sırasında meydana gelen bazı olayların ardından yerel yetkililer tarafından yakından takip ediliyordu.

Bu geri adımla FIFA, bir organizasyon skandalına dönüşmek üzere olan krizi sona erdiriyor ve yerel saatle akşam 6’da oynanacak olan, çeyrek finallerin en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen karşılaşmanın orijinal tarihini koruyor.