Bir siber saldırı olayı, Arjantin Futbol Federasyonu’nu Mısır maçıyla ilgili şok edici bir itirafta bulunmaya zorladı

Arjantin Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nda milli takımın Mısır’ı 3-2 yendiği maçtaki hakem kararlarını eleştiren e-postaların resmi hesaplarından gönderildiği yönündeki haberlerin ardından, bir siber saldırıya uğramış olabileceğine işaret etti.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin milli takımı, Mısır karşısında 2-0 gerideyken 16 turundan sürpriz bir şekilde elenmenin eşiğine gelmişti, ancak son dakikalarda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak çeyrek finale yükseldi.

Mağlubiyetin ardından Mısır Futbol Federasyonu, Fransız hakem François Litxer ve maçtan sorumlu hakem ekibini turnuvadan men etmesi için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde talepte bulunarak, onları Arjantin lehine taraflı davranmakla suçladı.

Öte yandan, İngiliz Yayın Kurumu “BBC” ve başta “La Voz” olmak üzere bir dizi Arjantin gazetesi, dış kaynaklara atıfta bulunarak, maçın ardından Arjantin Futbol Federasyonu hesabından gazetecilere gönderilen e-postalarda “Arjantin kazanmadı” ve zaferin “yolsuz hakem kararları” sonucu olduğu için geçersiz olduğu belirtildiğini doğruladı.

Gazete, Arjantin Futbol Federasyonu’ndaki kaynakların, Mısır’ın performansını da öven bu e-postaların arkasında Mısır kökenli bir grup siber suçlu olduğunu doğruladığını belirtti.

Olay üzerine Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan açıklamada şunlar yer aldı: “Ekibimiz tarafından oluşturulmamış veya yetkilendirilmemiş kurumsal hesaplarımızdan e-posta gönderilmiş olabileceğini tespit ettiğimizi bildirmek isteriz.”

Açıklamada halktan, “Son zamanlarda hesabımızdan gelen ve olağandışı olan tüm mesajları, özellikle de bağlantılar, ekler veya kişisel bilgi talepleri içerenleri görmezden gelmeleri” istendi.

Federasyon ayrıca şunları ekledi: "Hesabımızın yetkisiz bir şekilde ele geçirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır; bu nedenle, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak için çalışıyoruz."