Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, kendisiyle sadece bir sezon önce anlaşma sağladığı yeni bir yabancı oyuncusundan 2026-2027 sezonu başlamadan önce vazgeçmeye karar verdi.

Al-Ahli daha önce, iki yabancı yıldızının kadrodan ayrıldığını duyurmuştu; bunlar Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessié ile Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'di. Bu ayrılıklar, ikilinin kulüpteki 3 yılının ardından gerçekleşti.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Al-Ahli'nin üçüncü bir yabancı oyuncudan vazgeçmeye karar verdiğini bildirdi. Söz konusu isim, Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot; sportif direktör Roy Pedro, oyuncuyu satmak ya da kiralamak için uygun bir teklif arıyor.

Millot, geçen yaz transfer döneminde Almanya ekibi Stuttgart'tan Al-Ahli'ye katılmıştı ve sezona son derece güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra son dönemde performansı düşüşe geçti.

Aynı gazeteye göre Al-Ahli, önümüzdeki birkaç gün içinde uygun bir teklif gelmesi halinde Millot'nun ayrılığını telafi etmek amacıyla orta saha için yeni bir oyuncu arayışına şimdiden başladı.

Al-Ahli, orta sahada, özellikle de hücum hattında oynayabilecek iki oyuncuyla; Ermeni Eduard Spertsyan ve Portekizli Francisco Trincão ile zaten anlaşma sağlamıştı.

Millot'nun geçen sezon Al-Ahli formasıyla çeşitli kulvarlarda 40 maça çıktığını, bu maçlarda 9 gol atıp 7 asist yaptığını hatırlatmakta fayda var.