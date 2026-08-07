"Bir seviye fazla düşük": Liverpool efsanesi, Mohamed Salah'ın transfer kararına pek anlam veremiyor

"Türkiye bana bir seviye fazla düşük geliyor" diyen eski İngiltere milli futbolcusu, "Football Ramble" podcast'inde Mısırlı hücum oyuncusunun Süper Lig'e transferini yorumladı.





Carragher, Trabzonspor'a Türkiye'ye atılan adım yerine, daha çok Serie A'da "AC Milan ya da Juventus"a bir transfer beklediğini söyledi; zira Salah burada en azından hâlâ Avrupa'nın zirve kulüplerinden birinde oynayabilirdi.

Sonuç olarak ise 34 yaşındaki oyuncunun maaş talepleri, Türkiye'ye transferinde belirleyici oldu. Salah'ın Trabzonspor'da net 17 milyon euro maaş aldığı belirtiliyor; İtalya'dan hiçbir kulübün asla karşılayamayacağı bir rakam.

"Elbette maaş talepleri bazı insanları caydırdı ama daha iyi bir kulübe gitmek için bu taleplerini belki biraz geri çeker diye düşünmüştüm" diyen Carragher şöyle devam etti: "AC Milan'a ya da Juventus'a veya her kim olacaksa ona gitmek, San Siro'da oynamak, büyük maçlarda oynamaya devam etmek, Avrupa'da oynamaya devam etmek. Türkiye bana sadece şöyle geliyor... Bence o bundan daha iyi."

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Mohamed Salah ve Liverpool sözleşmenin feshi konusunda anlaştı

Salah son olarak dokuz yıl boyunca Liverpool formasıyla başarılı bir dönem geçirdi, Şampiyonlar Ligi ile Premier League'i kazandı. Haziran sonunda, aslında 2027'ye kadar devam eden sözleşmenin erken feshi konusunda iki tarafın anlaşmasının ardından Reds'ten bonservissiz olarak ayrıldı.

Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü sırada bitiren ve Salah'ın 2028'e kadar sözleşme imzaladığı kulüpte, süperstarın transferi büyük heyecan yarattı. Basında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Salah'ın adı ve 11 numarasının yer aldığı 100.000 formayı şimdiden ürettirdi.

Trabzonspor yeni sezona 15 Ağustos'ta Kasımpaşa deplasmanında başlayacak. Ağustos sonunda ise Avrupa Ligi'ne katılım için play-off maçları oynanacak.



