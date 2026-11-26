Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue’yi sezonun geri kalanında kaybeden Paris Saint-Germain, hücumda büyük bir ikilemle karşı karşıya. Roma ile Şampiyonlar Ligi’nde alınan 2-2’lik beraberliğin ardından eski futbolcular Daniel Xuereb ve Emmanuel Petit, ocak transfer dönemi öncesinde kadronun derinliğine ilişkin ciddi şüphelerini dile getirdi.

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PSG’nin hücum krizi Roma karşısında ortaya çıktı

PSG’nin hücumdaki sıkıntıları, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 2-2 berabere kalmasıyla açıkça görüldü. Kvaratskhelia ve Doue’nin ikisi de sezonun geri kalanında forma giyemeyecekken kadrodaki diğer oyuncular, onlara en çok ihtiyaç duyulan anda sorumluluk alamadı.

Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve Mika Godts, İtalyan ekibi karşısında beklentilerin altında kaldı. Bu performanslar, PSG’nin eski forveti Xuereb ile Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Petit’yi hemen endişelendirdi. İkisi de mevcut kadronun, sakatlanan kilit oyuncuları olmadan mücadele edip edemeyeceğini sorguladı.

Xuereb, PSG’de yedeklerin kalitesini sorguladı

1984 Olimpiyat şampiyonu Xuereb, eksiklerin yerini doldurmakla görevli oyuncuları açık sözlerle değerlendirdi. Le Parisien’e konuşan Xuereb, bu oyuncuların PSG’nin son dönemdeki başarısında belirleyici olan maç kazandırma kalitesine sahip olmadığını savundu.

“Çarşamba günü oynayan oyuncuların oyunu delip geçme, bire bir mücadeleye girme ve savunma arkasına koşu yapma konusunda eksikleri vardı” diyen Xuereb, şöyle devam etti: “Mükemmel oyuncular, millî takım oyuncuları. Ama genellikle oynamamalarının geçerli nedenleri var. Doue ve Kvaratskhelia sahadayken onlar yedek oyuncular. Bir seviye aşağıdalar.

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“PSG son iki veya üç sezonda başardıklarını başarabildiyse bu, her an gol atabilecek oyuncular sayesinde oldu. Ne yazık ki onlar sakat.”

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Petit, çapraz bağ sakatlıklarına dikkat çekip ocakta hamle istedi

Petit de aynı endişeleri taşıyor ve PSG’nin hücuma takviye bulmak için kış transfer döneminde harekete geçmesi gerektiğine inanıyor. RMC’de yorumculuk yapan Petit, çapraz bağ sakatlıklarından kurtulmanın oldukça zor olduğunu vurgulayarak kulübün mevcut sezonun ötesini de planlaması gerektiğini söyledi.

“Her fırsatı değerlendirmeliler” diyen Petit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çapraz bağlarınız koptuğunda bu, basit bir sakatlık değildir. Eski seviyesine dönebilen oyuncu sayısı azdır. Dolayısıyla gelecek yaz için planlama ocak ayında başlayabilir. Siz yalnızca bu sezona bakıyorsunuz, ben ise gelecek sezonu düşünüyorum.”

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PSG’yi kritik bir kış transfer dönemi bekliyor

Ocak transfer dönemi yaklaşırken PSG’yi belirleyici bir süreç bekliyor. Kvaratskhelia ve Doue sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği için kulüp yönetimi, hücuma hemen bir oyuncu transfer etmek ile elindeki seçeneklere güvenmek arasında karar vermek zorunda. Sezon ortasında uygun hedefler bulunamazsa Akliouche, Torres ve Godts gibi oyuncuların yeniden etkili performans sergilemesi üzerindeki baskı sürecek.