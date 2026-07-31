İspanyol ekibi Real Madrid'in savunma oyuncusu Raul Asencio, mağdur olduğu öne sürülen iki kişinin kendisi hakkındaki şikâyetlerini geri çekmesine rağmen, gelecek eylül ayında bir reşit olmayan kişiyi de içeren mahrem görüntüleri paylaşmak suçlamasıyla cezai yargılamayla karşı karşıya. Bu dava, 23 yaşındaki oyuncunun saha içi ve saha dışı geleceğine gölge düşürüyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesi, bugün cuma günü, Asencio'nun İspanya Ceza Kanunu'nun 197.1.3 maddesinin 2. ve 5. fıkraları uyarınca iki suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti: birincisi rıza olmadan video paylaşmak, ikincisi ise reşit olmayan bir kişiyi içeren müstehcen cinsel içerikli bir videoyu paylaşmak. Asencio, Real Madrid gençlik akademisindeki 3 eski takım arkadaşıyla birlikte yargılanacak.

Hâkim savunmanın tüm argümanlarını reddetti

Davayı yürüten hâkim, dün perşembe günü, gelecek eylül ayının 3, 4 ve 7'sinde yapılması planlanan yargılamadan önceki ön duruşmada dört kişinin savunma avukatlarının sunduğu tüm argümanları reddetti.

Savunma avukatları, müvekkillerine karşı açılan davayı zayıflatmak amacıyla, özellikle İspanyol polisinin sanıkların telefonlarına el koyması sırasında elde edilen delillerin dava dosyasından çıkarılmasını talep etmişti.

Soruşturmayı engelleme suçlamaları

"The Athletic" gazetesinin incelediği mahkeme belgelerinde hâkim, el koyma işlemlerinin "telefon sahiplerinin onayını gerektirmediğini" belirterek izlenen yasal prosedürlerin meşruiyetini teyit etti.

Dikkat çekici bir gelişmede hâkim, "tüm sanıkların, ihbar edilen olaylara ilişkin soruşturmayı engellemek yönünde açık bir kastla, tutuklanmalarından önce içeriği silmek amacıyla hesaplarının yedeklerini aldıklarını" ekleyerek, delilleri gizlemeye yönelik olası girişimlere işaret etti.

Oyuncunun geleceğini tehdit eden bir yargılama

Bu dava, halihazırda sahada zorluklar yaşayan Asencio için kritik bir dönemde geliyor; zira beklenen yargılama, Kraliyet kulübünün saflarında kendini kanıtlamaya çalışan genç oyuncunun üzerine ek baskılar ekliyor.

Mağdur olduğu öne sürülen iki kişinin şikâyetlerini geri çekmesine rağmen, İspanya Cumhuriyet Savcılığı davada ilerlemeye karar verdi; bu adım, oyuncuya ve eski takım arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların ciddiyetini yansıtıyor.