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Niclas Füllkrug, Werder Bremen'in VfB Stuttgart deplasmanında 1-0 kaybettiği maçta gol atamadı. Ancak Alman millî takımına geri dönen oyuncunun performansı iyiydi. Almanya Millî Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus da Sky yorumcusu olarak buna dikkat çekti.

Matthäus, "Werder Bremen'in santrforu bir maçta 70 kez topla buluşuyorsa, özellikle ikinci yarıda maçın nasıl geçtiğini anlarsın. Bir santrfor için böyle bir sayı daha önce hiç duymadım" dedi.

Matthäus, "İstatistiklerin en büyük hayranı değilim" dese de şöyle devam etti: "Niclas'ın ikinci yarıda oynayışı, topları alıp saklaması ve daha iyi pozisyondaki takım arkadaşlarını araması bana inanılmaz keyif verdi. İkinci yarıda Werder Bremen'i izlemek modern futbolu izlemek gibiydi."

Devre arasından sonra daha iyi bir performans sergilemesine rağmen Werder, Stuttgart'ta bu sezonki ikinci yenilgisini aldı ve son haftalardaki başarılı sonuçlarının ardından bir darbe yedi. Belirleyici olan, Maximilian Mittelstädt'ın erken dakikalarda sert bir sol ayak şutuyla galibiyet golünü attığı, inişli çıkışlı geçen ilk yarıydı (7. dakika).

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Bundesliga gol krallığı listesinin zirvesindeki Füllkrug, VfB karşısında çoğunlukla Jeff Chabot ile mücadele etti. Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth'e göre bu, iç saha galibiyetinin anahtarıydı. Wohlgemuth, Sky'a yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir temeldi ve belirleyici mücadeleyi Jeff kazandı" dedi.

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Füllkrug ise geride kalan 90 dakikada Chabot ile girdiği mücadelelerden farklı bir izlenim edinmişti: "Bunu oldukça akıllıca çözmek mümkündü. İç koridorda erkenden kendinizi gösterdiğinizde onu bir ikilemde bırakıyordunuz: Sizinle birlikte dışarı çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Biraz zorlandığını hissettim. Sonuçta birçok top bende kaldı, hatta neredeyse hepsi. Elbette çekip itiyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor."

Getty Images

Füllkrug yenilgiden dolayı hayal kırıklığı yaşasa da moralini kaybetmemişti. Özellikle ikinci yarıda Werder'in sergilediği oyun oldukça iyiydi. 33 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarıda çok daha cesurduk ve gol atmaya yetecek kadar pozisyon bulduk. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Müthiş bir ekibiz" dedi.

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Füllkrug, bu ekipte savunmayı ayrıca övdü: "Takım olarak ikili mücadelelerin yüzde 60'ını kazanmamız çok şey anlatıyor. Arkada yine olağanüstü iş çıkardık; Undav ve El Khannouss gibi oyuncuları etkisiz hâle getirdik. Deniz ikili mücadelelerde gerçekten güçlü ama Marco'nun (Friedl, editörün notu) bugün yine sergilediği oyun mükemmeldi. (...)"

Füllkrug, Klopp ile görüşmesi hakkında: "Çok hoş bir iletişimimiz oldu"

Millî maç arasına girilirken Werder, Bundesliga puan tablosunda beşinci sırada bulunuyor. Ancak pazar günü Bayer Leverkusen'e geçilerek altıncı sıraya düşebilir.

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Ardından Füllkrug, bir yılı aşkın aradan sonra yeniden Almanya Millî Takımı'na katılacak. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, onu Uluslar Ligi'nde oynanacak 13 Kasım'daki Sırbistan ve üç gün sonraki Hollanda maçları için kadroya çağırdı.

Tecrübeli oyuncu konuyla ilgili şunları söyledi: "Aklım hâlâ tamamen bu maçta. Şu anda gelecek hafta millî takıma gideceğimi düşünmüyorum, bu yüzden henüz tam anlamıyla bir heyecan hissetmiyorum. Jürgen Klopp elbette konuyu değerlendirdi. Benimle her şeyi çok açık ve adil biçimde konuştu, ayrıca erkenden haber verdi. Aramızdaki iletişim her zaman çok hoştu. Elbette bunu sabırsızlıkla bekliyorum, neler olacağını göreceğiz."