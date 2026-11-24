Atletico Madrid kaptanı Koke, Diego Simeone’nin kulüpteki 345. galibiyetinin ardından Arjantinli teknik direktörün 15 yıl sonra hâlâ aynı hırsa sahip olduğunu ve oyuncularından aynı yüksek standartları beklediğini söyledi. Çarşamba günü Viking ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kendi fiziksel durumuna da değinen Koke, ikisinin de son güne kadar kulübe katkı verme kararlılığını anlattı.

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Koke, Simeone’nin 345 galibiyete ulaşmasını kutladı

Atletico Madrid kaptanı Koke, teknik direktör Diego Simeone’nin kulüpte 345 galibiyete ulaşmasını övdü ve Arjantinlinin 15 yıllık görev süresinde Atletico’nun zihniyetini değiştirdiğini söyledi. Çarşamba günü Viking ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Metropolitano’da konuşan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, pazar günü Getafe karşısında alınan 3-0’lık La Liga galibiyetinin ardından takımın Simeone’yi bizzat tebrik ettiğini açıkladı.

“Ona zaten yüz yüze söyledim. Tüm takımın önünde de hocayı tebrik ettik, çünkü bu inanılmaz,” dedi Koke. “Böylesine büyük bir kulüpte bunca yıl görev yapıp kulübün ve geçmişte burada oynamış, şimdi de burada oynayan tüm futbolcuların zihniyetini değiştirmesi, her gün mücadele etmesi, aynı heyecanı, hırsı ve isteği taşıması gerçekten hayranlık verici. Bence bu, bütün kulübe yayıldı. Umarım daha uzun yıllar devam eder.”

Simeone’nin günlük beklentileri değişmedi

2011’de göreve gelen Simeone, Avrupa’nın en uzun süredir görev yapan üst lig teknik direktörü oldu. Bu süreçte iki La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey, iki Avrupa Ligi ve iki UEFA Süper Kupası kazandı. Pazar günkü galibiyetin ardından teknik direktörünün daha duygusal bir yanını gördüğünü belirten Koke, Simeone’nin antrenmanlardaki yoğunluğunun ise hiç değişmediğini vurguladı.

“Bence neredeyse hiçbir şey değişmedi, çünkü hâlâ aynı motivasyona, aynı hedeflere ve aynı hırsa sahip. Bunun hiçbir zaman değişeceğini sanmıyorum,” diye açıkladı Koke. “Elbette biraz yaşlandı, bu doğru. Ama geri kalan her şey aynı: aynı heyecan, aynı istek, aynı hırs. Antrenmanlarda hâlâ çok talepkâr, bir saniye bile rahatlamamıza izin vermiyor. Farkı yaratan ve en iyilerle mücadele etmemizi sağlayan da bu.”

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Koke, dışarıdan gelen eleştirilere ve kaçınılmaz vedalarına değindi

Kulüp dışındakilerin Simeone’nin yaptıklarının değerini gerçekten bilip bilmediği sorulan Koke, teknik direktörünün gücünü dışarıdan gelen seslerden değil, kendisine en yakın kişilerden aldığını söyledi. 2009’dan bu yana tüm profesyonel kariyerini Atletico’da geçiren, Adelardo Rodriguez’in forma giyme rekorunu geride bırakan ve Temmuz 2026’da yeni sözleşme imzalayan Koke, kendisinin de Simeone’nin de bir gün ayrılacağını kabul etti.

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“Bazıları ona diğerlerinden daha çok değer veriyor. Bence onu gerçekten seven insanlara önem verecek. Başkalarının ne düşündüğünün onun için pek önemli olmayacağını tahmin ediyorum,” dedi Koke. Kendisiyle Simeone’nin hiç ayrılmaması gerektiği yönündeki görüşlere ise şöyle yanıt verdi: “Hepimiz bir gün ayrılmak zorundayız. Sonsuza kadar burada değiliz, öyle değil mi? Ama kulübe çok şey verdik, vermeye devam ediyoruz ve buradaki son günümüze kadar da vereceğiz.”

Her rolde katkı vermeye hazır

Yaklaşık bir ay önce yaşadığı sakatlığın ardından tamamen iyileşen Koke, Simeone’nin ihtiyaç duyduğu her rolde Atletico’ya hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

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Çarşamba günkü Avrupa maçı öncesinde Koke, “Her zaman söylediğim gibi, takımın ihtiyaç duyduğu her şey için hazırım. Sahada 90, 30 ya da 5 dakika oynamak veya kulübeden takıma mümkün olan her şekilde yardımcı olmak fark etmez,” dedi.