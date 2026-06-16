"Bir şaka yapmaya karar verdi"... Mbappé ve Mané'nin o anının ardından hakeme şiddetli tepki

Bu Salı akşamı oynanan Fransa-Senegal maçında, Avustralyalı-İranlı hakem Ali Reza Faghani’nin başrolünde olduğu tartışmalı bir hakem kararı yaşandı.

Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine, Salı günü New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nda oynanan heyecan verici maçta Senegalli rakibini 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyetle başladı.

59. dakikada Kylian Mbappé sağ kanattan bir atak başlattı ve ceza sahasına girdi. Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mané savunma görevini yerine getirmek için geri döndü ve ardından Mbappé yere düştü; Suudi Al-Nassr'ın yıldız oyuncusu tarafından engellendiği gerekçesiyle penaltı talep etti.

Hakem VAR sistemine başvurdu ve olayı çeşitli açılardan izlemek için sahadan ayrıldı, ancak daha sonra sahaya geri dönerek penaltı kararı olmadığını açıkladı. Bu karar, Fransızlar için büyük bir hayal kırıklığı olurken, Senegallılar, özellikle de hakemin bu kabustan kurtardığı Mané için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Ancak hakemlik kararlarına odaklanan “Archivo Far” ağı, bu kararın ardından hakem Reda Fagani’yi sert bir şekilde eleştirdi.

Ağ, “X” hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Ali Reda Fagani’nin Fransa-Senegal maçındaki konsantrasyon kaybı.”

Ağ, "Mbappé topa dokundu ve Mané ona ulaşmakta gecikti, ardından ceza sahası içinde açıkça faul yaptı" diye açıkladı.

Ağ, "Bu bir penaltıydı, ancak VAR odası tarafından çağrılan İranlı hakem, izleyenlere bir şaka yapmaya karar verdi" diye ekledi.





Ayrıca kanal, Ali Rıza Fagani’ye 10 üzerinden sadece 3 puan vererek çok düşük bir değerlendirme yaptı.

Şöyle dedi: “Değerlendirme kriterleri: Ali Rıza Fagani, Fransa-Senegal maçında feci bir başarısızlık sergiledi; sanki verdiği her faul kararıyla bahsi kaybediyormuş gibi görünüyordu. Oyunun akışını sağladığı doğru, ancak bunu aşırıya kaçırdı. Her teması faul olarak değerlendirmeyeceğini göstererek iyi bir başlangıç yapsa da, sonunda tam anlamıyla bu tuzağa düştü; bariz faulleri görmezden geldi ve hak edilen sarı kartları göz ardı etti."

Ve şöyle devam etti: “Üstelik, sahada yapılan ciddi bir hatayı Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile inceledikten sonra, ilk kararında ısrar etti ve bu davranışıyla tüm seyircileri kışkırttı.”