"Bir robotla sözleşme mi imzaladın!"... Brezilya Cumhurbaşkanı Ancelotti'yi eleştiriyor: Ne utanç verici!

Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti’ye yöneltilen eleştirilerin şiddeti, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda yaşanan şok elenmenin ardından, ülkenin en üst düzey yetkililerine kadar ulaştı. Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, benzeri görülmemiş sert açıklamalarla eleştirenlerin korosuna katıldı.

Brezilya Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, São Paulo kentindeki “MAWA” Teknoloji Enstitüsü’ne yaptığı resmi ziyaret sırasında geldi. Cumhurbaşkanı, bu fırsatı değerlendirerek, 2030 Dünya Kupası finallerine kadar görevinde kalması beklenen İtalyan teknik direktöre yönelik eleştiri ve alaycı sözler sarf etti.

Ancelotti, 2002 yılından beri Brezilya’nın kupa dolabından eksik olan Dünya Kupası şampiyonluğunu geri getirmek amacıyla “Seleção”nun başına geçmişti; ancak, Dünya Kupası’nı en çok kazanan milli takımın sönük performansı, Norveç milli takımı karşısında erken elenme şokuyla sonuçlandı.

Robot, oyuncularımızdan daha sert

Teknoloji Enstitüsü’ndeki gezisi sırasında Başkan Lula, bir öğrencinin projesinden, yani modern teknolojilerle tasarlanmış gelişmiş bir “robot” prototipinden büyük beğeni duyduğunu belirtti ve bunu, katılımcıların önünde Ancelotti’yi eleştirmek için bir bahane olarak kullandı.

Lula da Silva alaycı bir tonla şöyle dedi: “Bu robotu Ancelotti’ye göstereceğim. Bu genç, gerçekten hırslı bir robot tasarlamış; tıpkı Mbappé ya da Haaland gibi görünüyor. Bu robot topa iyi vuruyor, Ancelotti onu kadrosuna alabilir ve eminim ki bu robot bize Dünya Kupası’nı kazandıracak.”

Brezilya Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: “Ancelotti’nin kim olduğunu biliyor musunuz? O, milli takımımızın teknik direktörü; Dünya Kupası’na onlarca kişiden oluşan dev bir heyetle giden, ancak milli takımın resmi uçağıyla geri dönen tek bir oyuncu olan adam. Ne büyük bir utanç. Yurda dönen tek bir oyuncu var.”

Uçakta tek başına Danilo

Cumhurbaşkanı Lula’nın bu sözleri, Dünya Kupası’ndan erken elenmenin hayal kırıklığının ardından sağ bek Danilo’nun milli takımın resmi uçağıyla tek başına Brezilya’ya dönmesine açık bir göndermeydi. Oysa heyetin geri kalanı, oyuncular ve teknik ekip dahil, Brezilyalı taraftarların öfkesinden uzaklaşmak için yaz tatillerini geçirmek üzere doğrudan başka ülkelere gitmeyi tercih ettiler.

Bu, Brezilya Cumhurbaşkanı’nın milli takımın Ancelotti yönetimiyle ilgili sert eleştirilerde bulunduğu ilk sefer değil; daha önce de Dünya Kupası sırasında yıldız oyuncu Neymar da Silva’nın kadroya çağrılması kararını alay konusu yapmış ve onu, düşen performansı ve sınırlı süre almasına atıfta bulunarak “tarihte evden çalışma sistemini uygulayan ilk futbolcu” olarak nitelendirmişti.

İtalyan teknik direktör üzerindeki baskı artıyor

Kulüp düzeyinde sayısız şampiyonlukla dolu bir kariyere sahip olan Ancelotti, milli takımlardaki teknik direktörlük kariyerinin en zor dönemini yaşıyor. Güney Amerika’da düzenlenecek 2030 Dünya Kupası’na kadar süren bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, halk ve medya tarafından derhal görevden alınması yönündeki talepler giderek artıyor.