Bir psikoloji uzmanı yanıtlıyor... Mustafa Şubayr, Messi'nin penaltı vuruşuna nasıl karşı koydu?

Bir spor psikolojisi uzmanı, Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr’ın, Dünya Kupası’ndaki maçta Arjantinli efsane Lionel Messi’nin attığı penaltıyı nasıl kurtardığını açıkladı.

Messi, bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak, geçtiğimiz Salı günü Atlanta Stadyumu'nda, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Arjantin milli takımını Mısır'ı 3-2 yenerek galibiyete taşıdı.

Maçta tarihi bir an yaşandı: Mustafa Şubayr, Messi’nin penaltısını kurtardı. Bu, Arjantinli yıldızın bu Dünya Kupası’nda kaçırdığı ikinci, turnuva tarihindeki dördüncü penaltı oldu ve böylece Messi, turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

İngiliz “Daily Mail” gazetesi, spor psikolojisi uzmanı, Norveç Spor Bilimleri Okulu’nda profesör olan ve penaltı vuruşlarının psikolojik yönü konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan Gayer Yordet ile yaptığı röportaj aracılığıyla, Messi’nin Dünya Kupası’nda neden bu kadar sık penaltı kaçırdığını araştırmaya çalıştı.

Yordet, Messi’nin penaltı atışlarında sorun yaşamadığını belirtti. Kariyeri boyunca attığı 150 penaltının 34’ünü kaçıran Messi’nin başarı oranı %77 olup, bu oran %76 ile %79 arasında değişen normal aralığın içindedir.

Spor psikolojisi uzmanı, Arjantinli yıldızın penaltı atışlarında iki yöntem arasında gidip geldiğini açıkladı. Birincisi kaleciye bağlı olan yöntemdir; bu yöntemde Messi, atış açısını seçmeden önce kalecinin hareketini izleyerek yavaşça ilerler.

Diğer yöntem ise kaleciden bağımsızdır; bu yöntemde, önceden belirli bir açı seçer ve kalecinin hareketine bakmadan o açıya vuruş yapar. Messi, Şubayr karşısında sol köşeye vuruş yapmayı seçerek bu yöntemi benimsemiştir.

Yordit, Mustafa Şubayr’ın bu penaltıyı kurtarmayı başarmasının iki nedeni olduğunu söyledi. Birincisi, erken hareket etmesi; bu da topun durduğu köşeye vurulduğunda kurtarma şansı yakalamasını sağladı ve gerçekten de öyle oldu.

İkinci neden ise, Messi’nin penaltı vuruşlarında, İngiliz forvet Harry Kane veya Polonyalı Robert Lewandowski gibi diğer yıldızlara kıyasla yeterli güç ve isabet oranına sahip olmamasıdır; bu da vuruşlarının kurtarılabilir olmasını sağlıyor.

Hatırlanacağı üzere Messi, tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki penaltı kaçıran ilk oyuncu olurken, Mustafa Şubayr ise grup aşamasında İran karşısında ilk penaltıyı kurtardıktan sonra, tek bir turnuvada iki penaltıyı kurtaran dördüncü kaleci oldu.