Desire Doue'nin sezonun kalanında PSG'de forma giyememesi bekleniyor.
En kötü korkular gerçek oldu: PSG'li Desire Doue ağır sakatlandı. Paris Saint-Germain'in pazar günü yaptığı açıklamaya göre hücum oyuncusu, OGC Nice maçında sağ dizinin ön çapraz bağını yırttı. Doue, ay sonundan önce ameliyat edilecek.
Bu nedenle genç Fransız oyuncu için sezon büyük olasılıkla sona erdi. Doue, 38. dakikada rakip müdahalesi olmadan yön değiştirirken dizini burktu. Ardından yere yığıldı, acıyla bağırdı ve gözleri doldu. 21 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra tüm futbolcuların, taraftarların ve hatta hakemin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Paris ekibi sosyal medyada "Yanındayız, Desire" paylaşımını yaptı. Kanat oyuncusu, kulübün şampiyonluk hedeflerine ulaşma mücadelesinde forma giyemeyecek. Doue, 2025 ve 2026'daki iki Şampiyonlar Ligi zaferinde belirleyici rol oynamıştı.
Bu, PSG için aynı zamanda bu sezonki ikinci büyük sakatlık şoku. Yaklaşık bir ay önce Khvicha Kvaratskhelia da çapraz bağını yırtmıştı ve onun da yaz arasına kadar forma giymesi beklenmiyor.
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Kaleci olarak bir kariyer gerçekleşmese de, futbol hayatımda her zaman sabit bir unsur olmuştur. Daha çocuk yaşta, spor gazeteciliğinin benim yolum olacağı açıktı. Memleketim Tübingen’deki Schwäbisches Tagblatt spor servisinde staj yaptıktan sonra Karlsruhe’de eğitim aldım — bir Swabia için biraz tartışmalı bir seçim. 2018’in sonunda SPOX ve GOAL’da stajyer olarak başladım, ardından çalışma öğrencisi oldum ve sonunda editör stajyeri oldum. 2023’ten beri editör ekiplerinin daimi bir üyesiyim. Eylül 2024’te SEO Senior rolünü üstlendim, ancak aynı zamanda muhabir ve nöbetçi baş editör olarak da çalışıyorum.
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