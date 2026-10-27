Vincent Garcia, Altın Top ödül törenini geleneksel olarak düzenleyen Fransız spor dergisinin genel yayın yönetmeni. Pazartesi günü Londra'daki galada Bayern'in forveti kariyerinde ilk kez ödüle layık görüldü. Kylian Mbappe (Real Madrid) ve Lamine Yamal'ı (FC Barcelona) çok küçük bir farkla geride bıraktı.

Garcia, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluğunu koruyarak dünyanın en prestijli kulüp organizasyonunu bir kez daha kazanmasına rağmen, oyuncularının neden daha iyi dereceler elde edemediğini düşündüğünü anlattı.

PSG'den üç oyuncu ilk 10'a girdi: Geçen yılın kazananı Ousmane Dembele yedinci, onun hemen önünde Khvicha Kvaratskhelia altıncı, Fabian Ruiz ise onuncu oldu. Böylece Paris ekibinden hiçbir oyuncu ilk 5'te yer alamadı.

Ballon d'Or'un başındaki Garcia'ya göre PSG neyi yanlış yaptı?

Garcia, "Bence PSG'nin iletişimi tam olarak net değildi. Önce üç oyuncularını öne çıkardılar, sonra yalnızca ikisini" dedi. "Bu benim işim değil, çünkü pazarlama yapmıyorum ama tek bir oyuncuyu öne çıkarmaları daha iyi olurdu. Ben bir oyuncuya odaklanırdım, o da Ballon d'Or ödülünü kazanmış Ousmane Dembele olurdu" diye ekledi. Garcia'ya göre PSG'nin yıldızları sonunda birbirlerinin oylarını böldü.

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Garcia, Paris ekibinin aksine, sonunda Kane'e az farkla geçilen Kylian Mbappe ile Real Madrid'in çabalarını özellikle övdü. Genel yayın yönetmeni, "Bence Mbappe gerçekten iyi bir kampanya yürüttü. Çünkü güçlü argümanlar sundu ve mesajını insanlara, oy kullanma hakkı olanlara da iyi aktardı" dedi.

Kimin kime oy verdiği ve her oyuncunun kaç oy aldığına ilişkin kesin sonuçlar, France Football dergisinin yeni sayısının çıkacağı cumartesi günü yayımlanacak.