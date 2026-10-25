Atlético Madrid, sezonluk kombine bilet sahiplerinden birinin, Deportivo La Coruña karşılaşması öncesinde Metropolitano Stadı'na giriş yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Madrid ekibinin 1-0 kazandığı maça, bu trajik olay nedeniyle hüzün havası hâkim oldu.

İspanyol kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir taziye mesajı yayımlayarak taraftarın ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi. Kulüp, sağlık ekibinin taraftarı hayata döndürmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını vurguladı. Ayrıca kulüp, merhumun anısına stadyumda düzenlenen anma törenine de katıldı.

Olaya rağmen maç normal şekilde devam etti. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yayımladığı, hakem José María Sánchez Martínez'in resmi raporunda yer alan bilgilere göre, hakem heyeti güvenlik yetkililerinden karşılaşmanın akışını etkilemeden tamamlanabileceğine dair teyit aldı.

Hakem raporunda, Ulusal Polis güvenlik koordinatörünün, Atlético Madrid güvenlik müdürü ve İspanya Ligi maç müdürüyle birlikte devre arasında hakem soyunma odasına gelerek maça devam edilebileceğini kendilerine bildirdiğini ve olayın resmi rapora kaydedildiğini açıkladı.

Sahada ise Arjantinli Julián Álvarez, tek golü kaydederek karşılaşmayı Atlético Madrid lehine sonuçlandırdı. Ancak maç öncesinde takımın bir taraftarının hayatına mal olan trajedi karşısında sportif sonuç geri planda kaldı.