Teknik direktör Martin Demichelis’in iştahlı futbol oynayan takımı, ikna edici bir 6-0’lık (4-0) galibiyetle Eintracht Frankfurt’u adeta dağıttı ve ligin zirve grubuyla arasındaki farkı kapattı.

Ezechiel Banzuzi (1.), müthiş bir performans sergileyen hat-trick sahibi Christopher Nkunku (5., 41., 44.), Antonio Nusa (54.) ve oyuna sonradan giren Tidiam Gomis (89.), RB’nin ayrıca gelecek salı PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına da büyük bir moralle çıkmasını sağladı.

Eintracht için Leipzig kötü bir deplasman olmaya devam ediyor. Daha geçen sezon Frankfurt, RB karşısında ağır bir yenilgi almıştı (0-6), şimdi buna bir yenisi daha eklendi. Yeni teknik direktör Adi Hütter yönetiminde Hessen ekibi, ligdeki beş maçta aldığı yalnızca bir galibiyetin ardından giderek krize sürükleniyor.

Eintracht Frankfurt: Adi Hütter ve oyuncular nasıl tepki verdi?

Maçın ardından SGE cephesinde tam anlamıyla şaşkınlık hakimdi. Jonathan Burkardt, "Böyle bir takım performansını kabul etmekte zorlanıyorum. Leipzig’de 0-6 kaybetmek çok acı veriyor" dedi ve ekledi: "Buraya kadar bizimle gelen ve bu boktan şeyi izlemek zorunda kalan kadınlı erkekli taraftarlarımız için özellikle üzgünüm. Hiç kompakt değildik, savunmada her ikili mücadeleyi kaybediyoruz, sonra da bir okul takımı gibi görünüyoruz. Herkes sorumluluk almazsa gelecek hafta yine sorun yaşarız. Lider oyuncular da bugün yine sınıfta kaldı."

Kaleci Noah Atubolu ise öfkeliydi: "Beş maçta 16 gol yemek çok ağır, bunu çok hızlı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Maça giriş şeklimiz korkunç. Bu şekilde olması kesinlikle kabul edilemez. Hepimiz Eintracht Frankfurt için, Almanya’nın en büyük kulüplerinden biri için oynuyoruz, 3.500 taraftar bizimle geliyor ve biz burada 0-6 kaybediyoruz. Bunun için utanmamız gerekiyor. Böyle devam edemez."

Hütter ise "ağır yenilginin" ardından savunmasına kısa yoldan Bundesliga yeterliliği vermedi. "Bence skor açısından fazla ağır, ama çok kötü savunma yaptık. Ortaları nasıl rahatça yaptırdığımız, ceza sahasında rakiplere nasıl yönelmediğimiz, fiziksel mücadelede nasıl eksik kaldığımız ortada. Kontralara izin veriyoruz, taktik faullerle kesmiyoruz, bu Bundesliga’da olmaz. Şimdi bunu sert ama adil şekilde analiz edeceğiz, ama sonra oyunculara yeniden elimizi uzatmamız gerekiyor. Çocuklar da röportajlarda kendilerini esirgemedi, doğrusu da bu."

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RB Leipzig neden baskı altındaydı?

Leipzig, dalgalı performansları nedeniyle uzun milli ara öncesinde kazanma baskısı altındaydı ve tüm şüpheleri hızla dağıttı. RB, kendi yarı sahasından sağ kanattan yaptığı kombinasyonla ceza sahasına kadar geldi, burada Neil El Aynaoui orta yaptı ve yalnızca 56 saniye sonra arka direkte boş kalan Banzuzi’yi buldu.

RB, yıldırım başlangıcın ardından hâlâ uykudaki Eintracht savunmasına karşı baskısını sürdürdü ve farkı hemen artırdı. İlk 11’e giren Nnamdi Collins, Nusa tarafından kolayca geçildi; Norveçli içeri kat edip ceza sahasında golcü Nkunku’yu buldu.

Öne geçmek, Saksonya ekibinin oyun anlayışını ilk etapta pek değiştirmedi. RB, öndeki baskısıyla ikna ediciydi, istekli koşular yaptı ve yüksek tempoyla oynadı. Frankfurt, ilk bölümdeki darbelerin etkisinden ancak yavaş yavaş çıktı, ancak ardından düelloyu giderek kendi lehine çevirdi.

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Maarten Vandevoordt, Frankfurt’un geri dönüş girişimini önledi

İlk büyük fırsatı Ritsu Doan (31.), RB kalecisi Maarten Vandevoordt ile karşı karşıya pozisyonda değerlendiremedi. Vandevoordt, devamında Ansgar Knauff (37.) ve milli santrfor Jonathan Burkhardt’a (38.) karşı da başarılı oldu. Frankfurt’un en güçlü olduğu bölümde RB, bir kontraatak sonrası bir darbe daha vurdu. Daha devre arasına gidilmeden Nkunku, Leipzig Bundesliga tarihinin ilk kusursuz hat-trick’ini tamamladı.

Hütter devre arasında hamle yaptı ve yeni milli oyuncu Younes Ebnoutalib’i de oyuna sürdü. Buna rağmen daha tehlikeli olan taraf yine Leipzig’di ve Nusa ile bir gol daha buldu. Banzuzi (63.), yakın mesafeden yarım düzineyi tamamlama fırsatını ayağında buldu. Frankfurt ise ancak Knauff’un (70.) dar açıdan sonuç alamadığı pozisyon gibi nadir fırsatlar yakalayabildi.