Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvada, dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan İspanya Milli Takımı ile karşılaşarak yeni bir mücadeleye hazırlanıyor.

Dünya sıralamasında 60. sırada yer alan Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan İspanya Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin hazırladığı habere göre, İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda "Yeşiller"in karşılaştığı ve dünya sıralamasında ilk on içinde yer alan beşinci takımdır.

Suudi Arabistan Milli Takımı bu zorlu mücadelelere erken başladı; özellikle 1994 Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında, grup aşamasının ilk turunda o dönemde dünya ikincisi olan Hollanda Milli Takımı’na 1-2 yenildi.

Bunun ardından Suudi Arabistan Milli Takımı, aynı turnuvanın son 16 turunda, dünya sıralamasında 10. sırada yer alan İsveç Milli Takımı'na 1-3 yenildi.

2006 Dünya Kupası’nda ise “Yeşiller”, grup aşamasında dünya sıralamasında beşinci sırada yer alan İspanya milli takımıyla karşılaştı, ancak 0-1’lik bir mağlubiyet aldı.

Mucize ise 2022 Dünya Kupası’nda gerçekleşti; Suudi Arabistan Milli Takımı, grup aşamasının ilk turunda o dönemde dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Arjantin Milli Takımı’nı 2-1 mağlup etti.

Suudi taraftarlar, şu anda dünya sıralamasında aynı sırada yer alan İspanya milli takımı karşısında bu mucizenin tekrarlanmasını umuyor; zira bu, tarihlerinde ikinci kez ve 32 yıl sonra ilk kez bir sonraki tura yükselme anlamına gelecektir.