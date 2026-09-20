Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bugün pazar günü Elit AFC Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk haftasının resmi kadrosunu açıkladı.

Kadroda, BAE ekibi Al Ain'den iki Arap oyuncu yer aldı: Mısırlı Rami Rabia ve Faslı Hüseyin Rahimi. İkili, Suudi ekibi Al Nassr karşısında alınan 4-0'lık büyük galibiyette etkili bir katkı sundu.

Rabia, Al Nassr karşısında BAE savunmasının dengesini sağlayan unsurlardan biriydi. Hüseyin Rahimi ise iki gol kaydetti; kardeşi Sofyan bir gol atarken, dörtlüyü Giacomakis tamamladı.

Suudi ekibi Al Hilal de parlayan yıldızı Portekizli Ruben Neves sayesinde ilk hafta kadrosundaki yerini aldı. Neves, Katar ekibi Al Gharafa karşısında 2-1 kazanılan maçta penaltı golü kaydetti.

2026-2027 Elit AFC Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta kadrosu şu şekilde oluştu:

Kaleci: Vladimir Nazarov (Baktakor).

Savunma: Kofi Kouao (Neftçi), Rami Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).

Orta saha: Hüseyin Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Ruben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Şanghay Port).

Hücum: Aleksandar Cavric (Kashima Antlers), Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).









Batı Asya takımları sıralamasında ise ilk haftanın ardından BAE ekibi Al Ain (3 puan), İran ekibi Esteghlal, Suudi ekibi Al Hilal, Suudi ekibi Al Qadsiah, Tacik ekibi Neftçi ve BAE ekibi Shabab Al Ahli Dubai'nin önünde averajla lider konumda bulunuyor.