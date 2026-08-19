63 yaşındaki David Wheeler, sabahın erken saatlerinde evine dönen Nijeryalı güvenlik görevlisi Israel Ilesanmi’ye saldırdı ve ırkçı hakaretlerde bulundu.

Wheeler, yanlış şekilde bir hırsızlık gözcüsü olduğundan şüphelendi ve kurbanı, "Sen İngiliz değilsin. Neden buradasın? Ne arıyorsun?" sözleriyle kayda aldı. Brentford FC’nin iki Alman profesyonel futbolcusu olayı görüp araya girdiğinde, saldırganın öfkesi anında onlara yöneldi.

Mahkemede tanıklar, alkolün etkisi altındaki adamın futbolculara "Defolup gidin, sizi lanet Alman götler" diyerek hakaret ettiğini ifade etti. Duruşmada ortaya çıktığı üzere Wheeler, Schade ile Janelt’in güvenlik görevlisini savunup saldırganı polis gelene kadar etkisiz halde tutmasının ardından yaşanan arbede sırasında gözünün morarmasıyla sonuçlanan bir darbe aldı.

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Brentford’daki olayda tam olarak ne yaşandı?

Yaklaşık yedi kutu bira içmiş halde ilaç teslimat aracı sürücüsü olan sanık, mahkemede önce ırkçı sataşmaları reddetti. Ancak öğle arasından sonra, ifadelerinin açıkça duyulduğu acil çağrı kaydı kendisine sunulunca savunmasını değiştirdi.

Wheeler, davranışlarını sözde bir acil durumla gerekçelendirmeye çalıştı: "Gerçekten ırkçı ifadeler kullanmış olmaktan derin bir utanç duydum. Her şey hararetli anlarda yaşandı. Yere serildim. Arabadaki o tipler, Almanlar, sporcu ve benden yarı yaşımdan da küçükler. Hepsi bana güldü. Telefonumu geri alamadım. Sonra ağzımdan bazı korkunç ifadeler çıktı."

Yardımcı bölge yargıcı, baskı altında hareket ettiği yönündeki iddiayı kesin bir dille reddetti. Wheeler sonunda, bir aylık maaşı olan 1699 sterlin - yaklaşık 2000 avroya denk geliyor - para cezasına ve güvenlik görevlisine yaklaşık 175 avro tazminat ödemeye mahkum edildi. Yargıç, karar gerekçesinde alkol tüketiminin mazeret olmadığını ve koşulların kullanılan ifadeleri hiçbir şekilde haklı çıkarmadığını vurguladı.

Kanat oyuncusu Schade, Ocak 2023’te önce kiralık olarak SC Freiburg’dan Brentford’a geldi, ardından Bees beş milli maçı bulunan Alman milli futbolcuyu 25 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Janelt ise 2020’de VfL Bochum’dan Batı Londra ekibine transfer oldu.