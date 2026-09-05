"Bir lider istiyoruz, uyuşturucu taciri değil": Infantino, Trump'ın kalesinden yankı uyandıran bir tokat yedi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino üzerindeki baskılar, New York'taki Times Meydanı'nda istifasını talep eden dev reklam panolarının ortaya çıkmasının ardından tırmandı. Bu panolar, uluslararası federasyonun başkanına yönelik son alenî saldırıda çarpıcı bir slogana yer verdi: "FIFA bir uyuşturucu satıcısını değil, bir lider hak ediyor."

Ünlü meydandaki dev ekranlarda Infantino'nun istifasını talep eden ve onu futbola ticari bir mantıkla yaklaşmakla suçlayan mesajlar, "Infantino defol" etiketiyle birlikte yer aldı. Bu kampanya, futbol federasyonlarını FIFA başkanına karşı harekete geçmeye çağırmayı hedefliyordu.

Kampanya, Infantino'nun FIFA'ya üye tüm federasyonların katılımıyla 15 yaş altı bir Dünya Kupası düzenlenmesine yönelik tartışmalı projesinin yol açtığı öfkeyle aynı döneme denk geldi. Bu fikir, bir dizi kıta federasyonunun çekince ve itirazlarıyla karşılaştı.

Projeye karşı çıkanların başında Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) geliyordu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin girişimi sert bir dille eleştirirken, önerilen plan nedeniyle FIFA ve Infantino'ya karşı hukuki adımlar atılmasının incelenmesine yönelik girişimler de gündeme geldi.

Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu ile Asya Futbol Federasyonu'nun da projeyi reddeden tutuma katılmasının ardından muhalefet çemberi diğer federasyonlara da yayıldı. Bu sırada Infantino hâlâ Güney Amerika Futbol Federasyonu ile Afrika Futbol Federasyonu'nun desteğine sahip.

Bu bölünme, Mart 2027'de yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde Infantino'yu bekleyen mücadelenin boyutunu gözler önüne seriyor. İsviçreli başkan son bir dönem daha görevde kalmayı hedeflerken, dünya futbol sistemi içinde politikalarına ve projelerine karşı çıkan sesler giderek artıyor.