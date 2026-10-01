Girondins Bordeaux adını duyan biri, sadece büyük bir futbol geleneğini ve romantizmini değil, bir zamanlar Fransa'nın en büyük ve en başarılı kulüplerinden biri olan bir takımı da düşünür. 1990'larda Bordeaux'da milli oyuncu olan, Girondins ile 1996'da UEFA Kupası finalinde Bayern Münih'e kaybeden ve ardından Juventus'a transfer olan Zinedine Zidane'ı düşünür.

Aklına, 2009'daki son şampiyon kadro da gelir; kısa süreliğine hatta Zidane'ın varisi ilan edilen dahi oyun kurucu Yoann Gourcuff önderliğindeki, savunma ikonu Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Girondins, kulübü altıncı ve en azından çok, çok uzun bir süre boyunca son Fransa şampiyonluğuna taşımıştı. Bordeaux, bir sonraki sezonda ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Bunun üzerinden yalnızca bir buçuk yıldan biraz fazla bir süre geçti. Girondins Bordeaux'nun 2026'daki gerçekliği ise şu: Avrupa'nın elit futbolu yerine bölgesel futbol. Fransa'nın güneybatısındaki büyük şehrin gururlu kulübü altıncı lige kadar düştü; ya da daha doğrusu: Bordeaux, ülkenin altıncı en yüksek seviyesi olan ve Bölgesel Amatör Lig'e benzetilebilecek Regional 1'de oynamak istiyor.

Gerard Lopez, Girondins Bordeaux'yu ne zaman devraldı?

Ayrıntılara birazdan geleceğiz, önce başlıca sorumlulardan birine bakalım. Altı kez şampiyon olmuş kulübün eşi benzeri görülmemiş çöküşünün tüm suçunu Gerard Lopez'e yüklemek elbette adil olmaz. Ancak Lüksemburg-İspanyol iş insanının 2021 yazında o dönem hâlâ birinci ligde yer alan kulübe girişiyle birlikte, Bordeaux'nun acı verici düşüş sarmalı gerçekten başlamış oldu. Ürkütücü olan ise şu: Lopez'in adı, iki köklü kulübün daha çöküşüyle de doğrudan bağlantılı. Belçika'dan Royal Excel Mouscron artık çoktan tamamen yok olmuş durumda. 2001 Portekiz şampiyonu Boavista Porto'da da beşinci lige kadar uzanan yıkıcı düşüşün ardından artık maç oynanmıyor.

Bu noktada OSC Lille kendini neredeyse şanslı sayabilir. Fransız kulübü, adeta Gerard Lopez tarafından devralınmasına zarar görmeden dayanan ve bugün de hâlâ öncesinde bulunduğu yerde olan tek kulüp unvanını taşıyor. 2017'nin başında Lille, iş insanının yatırım yaptığı ilk kulüp olmuştu. LOSC'deki dönemi, sonraki üç projesinde olduğu kadar yıkıcı sona ermese de Lopez burada da bir kulübün sağlıklı tamamlayıcı unsuru olduğunu kanıtlayamadı.

"Lille ile başarılı olmak için ideal profile sahip" diyen, yaklaşık 15 yıl kulüp başkanlığı yapan Michel Seydoux, kulübün Lopez'e satışından büyük şeyler beklemişti. Lopez, kulübe girişinin ardından Amerikan yatırım şirketi Elliott Managements'tan 225 milyon euro tutarında bir kredi aldı, ancak bu borç daha sonra zamanında geri ödenemedi. Bu nedenle Lopez 2020'nin sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve geride devasa bir borç yükü bıraktı. Fransızlar ise bunu Nicolas Pepe'nin Arsenal'e 80 milyon euroya, Victor Osimhen'in Napoli'ye 78,9 milyon euroya ya da Gabriel'in Arsenal'e 26 milyon euroya satılması gibi pahalı yıldız satışları sayesinde kapatabildi.

Gerard Lopez nasıl zengin oldu?

Bir dönem Skype'ın milyarlarca dolarlık satışında rol alan Lopez, 2010 ile 2015 yılları arasında eski Formula 1 takımı Lotus'un da sahibiydi; orada da macerası mali dengesizlikle sona erdi ve satmak zorunda kaldı. Futbolda ise, Lille'deki başarısızlığın artık öngörülebildiği 2020 yazında yeni bir göreve yöneldi ve Royal Excel Mouscron'a yatırım yaptı. En azından resmî olarak Lopez, mali sıkıntılar içindeki Belçika birinci lig kulübünü yakınındaki Lille için bir partner kulüp olarak da konumlandırmak istediğini söylüyordu. Ancak odak açık biçimde Mouscron'un kendisiydi; Belçika-Fransa sınırının hemen üzerindeki şehirden çıkan bu kulüple orta vadede ülkenin üst grubunda yer almak istiyordu.

Getty Images

Bunun yerine Royal Excel, Lopez'in gelişinden sadece bir yıl sonra ikinci lige düştü; büyük vaatlerle gelen varlıklı sahibin yönetimindeki ikinci sezonda ise tam anlamıyla kaos patlak verdi. Maaşlar zamanında ödenmedi, bu yüzden oyuncular Ocak 2022'de greve giderek antrenmana çıkmayı reddetti. Mouscron'un o dönemki kaptanı Christophe Lepoint, haftalar öncesinden Notele'ye, "Başkan bize Lopez'e güvenmemizi, onun sözlerini her zaman tuttuğunu söylüyor. Ama artık kendimizi kandıramayız. Kulüp yönetimine olan güvenimizi kaybettik" diyerek sert çıktı. Birkaç ay sonra Mouscron yönetim kurulu kulübü iflas etmiş ilan etti; 2022 yazından bu yana kulüp artık düpedüz yok.

Benzer bir kader, Lopez'in cehennemden çıkmış portföyündeki bir başka kulüp olan Boavista Porto'yu da şimdi tehdit ediyor: İş insanı, Portekiz'in köklü kulübüne Ekim 2020'de girmiş, ardından 2021 yazından bu yılın haziran sonuna kadar kulübün sahibi olmuştu.

Boavista Porto, 2001'de hangi başarıyı gösterdi?

Boavista, ülkenin kuzeyindeki futbol delisi şehirden çıkan gururlu bir kulüp ve 2001'deki sansasyonel şampiyonlukla son 80 yılın Benfica, Sporting ya da Porto dışında şampiyon olan tek Portekiz takımı olmayı başardı. Lille ve Mouscron'da olduğu gibi Lopez, Boavista'ya da zaten mali açıdan sıkıntılı bir dönemde potansiyel kurtarıcı olarak geldi. Ancak bunun yerine, nihai çöküşün belirleyici yapı taşlarından birine dönüştü.

Kulübün sorunları durmaksızın ağırlaştı, oyuncular uzun zamandır maaşlarının ödeneceğine güvenemez hale geldi. 2020 ile 2023 arasında Boavista'da forma giyen ABD'li sağ bek Reggie Cannon'ın (şu anda MLS'te Colorado Rapids'te) 29 ay içinde yalnızca bir kez zamanında ödeme aldığı söyleniyor; kulüp daha sonra Cannon'a 400 bin euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. FIFA ise ödenmeyen maaşlar nedeniyle 2023'te Boavista'ya beş transfer dönemi süren bir transfer yasağı verdi, bu da sportif zorlukları daha da büyüttü.

2024/25 sezonunun sonunda birinci ligden düşüş kesinleşti; birkaç hafta önce ise ödenmemiş faturalar yüzünden stadyumun elektriği kesilecek noktaya gelinmişti. Üstelik Lopez yönetimindeki kulüp idaresi, Portekiz Futbol Federasyonu'na Boavista'nın ekonomik olarak ayakta kalabileceğini kanıtlayamayınca, 2025 yazında reddedilen birden fazla lisans nedeniyle kulüp beşinci lige kadar düştü. Bu da profesyonel futbol yerine bölgesel lig anlamına geliyordu.

Boavista Porto şu anda nerede duruyor?

Yaklaşık 12 ay sonra Boavista, 103 yıllık tarihinin ardından mutlak hiçliğin eşiğinde. İflas eden kulübün iflas sürecinin uzatılması için ödemesi gereken aylık ücret, süresi içinde yatırılamadı. Bu nedenle Boavista temmuz sonundan bu yana müsabakalardan men edilmiş durumda; yani şu anda hiç futbol oynanmıyor. Kulüp için çok şey ifade edenler, özel bir formanın satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarla Boavista'yı hâlâ kurtarmaya çalışıyor. Sonuç belirsiz.

Gerard Lopez ise artık işin içinde değil. Ve böylece, Lopez yönetimi altında çöküşe sürüklenen kulüplerin üçüncü ve muhtemelen en dikkat çekici örneği olan Bordeaux'ya geliyoruz. Elbette gerçek şu ki bir zamanların Zidane'lı kulübü uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. 2018'de Amerikan fonu Kings Street kulübe girdi, ancak bu yatırımın sürdürülebilirlikle uzaktan yakından ilgisi yoktu ve 2021 ilkbaharında Kings Street, "kulübü artık desteklemek ve mevcut ile gelecekteki ihtiyaçlarını finanse etmek istemediğini" açıkladı.

Saha içinde de 2018'den itibaren istikrarlı biçimde aşağı yönlü bir gidiş vardı; sürekli Avrupa kupalarını hedefleyen ve zaman zaman zirveye oynayan bir takım olan Bordeaux, alt sıralara yaklaşan kaygıları büyüyen sıradan bir orta sıra takımına dönüştü. Değişimi başlatması beklenen Gerard Lopez, kulübü 2021 yazında devraldı. Ancak sahadaki gelişim açısından işlerin hızla yanlış gittiği ortaya çıktı; Girondins 2022'de ligi son sırada tamamlayarak Ligue 2'ye düştü ve böylece 30 yıl sonra ilk kez ikinci lige indi.

Gerard Lopez, Girondins Bordeaux'da hangi hataları yaptı?

Lopez'in meseleye oldukça safça yaklaştığı anlaşılıyor; bunu, Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'nin başkanı Jean-Marc Mickeler'in sözlerinden çıkarmak mümkün: "Çok yüksek borçlar, çok az öz sermaye ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım ile as oyuncuların satışına dair aşırı iyimser projeksiyonlar" diyen Mickeler, L'Equipe'e Bordeaux'nun devasa çıkmazının nedenlerini böyle sıraladı. Ardından da anlamlı bir ekleme yaptı: "En başından beri buna karşı uyarmıştık."

Bordeaux, kısmen kendi ünlü altyapısından çıkan yeteneklerin satışından zaman zaman gelir elde etti; örneğin 2022'de Sekou Mara'yı (şimdi Strasbourg'da) 11,5 milyon euroya Southampton'a ya da 2023'te Dilane Bakwa'yı (şimdi Nottingham Forest'tan kiralık olarak OSC Lille'de) 10 milyon euroya Strasbourg'a sattı. Ancak bu açıkça yeterli olmadı.

İkinci ligde düşen gelirler de borçlanmanın daha da artmasına yol açtı; dramatik biçimde, 2023'te doğrudan yeniden yükselme çok az farkla kaçtı. İkinci ligde geçirilen bir ikinci yıl, sportif olarak da ciddi şekilde gerileyen ve 2023/24'ü ancak 12. sırada bitiren Bordeaux'ya öylesine zarar verdi ki kulüp zorunlu olarak dördüncü lige düşürülmek zorunda kaldı. Yaklaşık 100 milyon euro tutarındaki borç yükü, bu korku senaryosunu kaçınılmaz hale getirdi.

Hangi eski Bayern yöneticisi, Girondins Bordeaux'ya yatırım yapmayı düşündü?

Bordeaux'nun dördüncü ligde yükselme mücadelesi verip de bunu başaramadığı son iki yılda, ekonomik durumun vahameti bazı potansiyel yeni yatırımcıları da korkuttu. 2025 ilkbaharında eski Bayern yöneticisi Oliver Kahn kulübe yatırım yapmayı düşündü, ancak sonunda bundan vazgeçti: "Bize nihayet geçen haftanın sonunda sunulan mali, operasyonel ve hukuki bilgileri inceledikten sonra, FCGB'yi ait olduğu yere, Ligue 1'e geri döndürmek için planlanan yaklaşık 50 milyon euroyu yatırmamaya karar verdik" ifadelerini Kahn, Haziran 2025'te LinkedIn'de kullandı.

Bu sırada Bixente Lizarazu gibi kulüp ikonları da eski kulüplerindeki gidişata duydukları öfkeyi dile getirip Lopez'i hedef aldı: "Bu kulübü seven herkes gibi ben de iğreniyorum. Ama burada yaşananlar, ne yazık ki uzun yıllardır süren felaket sportif ve mali yönetimin sonucu" diyen 1998 dünya şampiyonu Lizarazu, Bordeaux formasıyla toplamda yaklaşık 300 maça çıkmıştı. Eski Bayern oyuncusu sözlerini, "Gerard Lopez'in gelişinden beri olanlar anlaşılmaz ve inatçı bir hâl aldı" diye sürdürdü.

Getty Images

2026'da Bordeaux için durum, zaten olduğundan da kötüye gitti: Bir sonraki zorunlu düşüş de kesinleşti. Lopez, 2026/27 sezonunun oynanabilmesi için gerekli mali güvenceyi sunamadı; bütçede 9 milyon euroluk bir açık var. Bu nedenle Bordeaux, ilk beş ligi kapsayan ulusal futbol sisteminden çıkarıldı. Yani: Altıncı lig olan Regional 1'de yeniden başlangıç. Tabii eğer başlayabilirse.

Girondins Bordeaux neden şimdiye kadar altıncı ligde oynayamadı?

Çünkü Girondins, bugüne kadar altıncı ligde henüz hiçbir maça çıkamadı. Nedeni ise şu: Lopez bir alıcı bulamadığı ve hatta kulübün tasfiye edilme tehlikesi bulunduğu sürece, Nouvelle-Aquitaine Bölgesi Futbol Federasyonu Bordeaux'nun liglere katılımına izin vermedi.

Yine de: Artık tünelin ucunda ışık görünüyor. Çarşamba günü açıklandığı üzere, İngiliz yatırım fonu Park Bench, kulübü Lopez'ten satın almak için anlaşmaya vardı; sembolik olarak 1 euro karşılığında. Park Bench, Girondins'in devasa borçlarını üstleniyor ve en iyi senaryoda Bordeaux, Regional 1 Poule B'deki sezona ekim ortasında 5. hafta itibarıyla başlayabilir. Bir zamanların şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi katılımcısının rakibi ise Aviron Bayonnais FC II olacak. Dördüncü ligdeki bir takımın ikinci ekibi.

Bu arada Bordeaux, bu sezon Fransa Kupası'nda ya da daha doğrusu DFB-Pokal'ın Fransız karşılığının bir tür eleme turunda sahaya çıkma izni almıştı; ancak dördüncü lig takımından sert bir ders yedi. 90 dakikanın sonunda Angouleme Charente FC karşısında skor 5-1 oldu; Girondins'in 5. dakikadaki erken golüne hemen cevap verildi ve henüz çeyrek saat dolmadan favori 3-1 öne geçti. Bordeaux orta saha oyuncusu El Hadji Mboup, ağır yenilginin ardından Scap FM'e, "Onlar bizden daha tecrübeli" diyerek gözle görülür bir seviye farkını kabul etti, ancak tüm olumsuz manşetlerin ortasında iyimserlik de yaydı: "Regional 1'de (editörün notu: altıncı lig) bu takımla bir şeyler başarabiliriz. Elbette kulübü yeniden yukarı taşımak için büyük bir isteğim var."

Eğer artık en azından Regional 1'de yeniden oynanabilirse, muhtemelen tek olumlu nokta da bu olacak: Bundan sonra gerçekten sadece yukarı gidilebilir. Gerard Lopez'in gelişinden sonraki beş yılda Girondins Bordeaux, kriz içindeki bir birinci lig kulübünden, hatta tamamen yok olma tehlikesi yaşamış bir altıncı lig takımına dönüştü. Gerard Lopez adı, Royal Excel Mouscron için böyle bir yok oluşla bağlantılıydı; Boavista Porto için de pekâlâ aynı son hâlâ yaşanabilir. Olmazsa da, bir zamanların sansasyon şampiyonu artık sadece Portekiz amatör futbolunun diplerinde yaşamını sürdürüyor.