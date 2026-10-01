Girondins Bordeaux adını duyanların aklına yalnızca büyük bir futbol geleneği ve romantizmi değil, aynı zamanda bir zamanlar Fransa’nın en büyük ve en başarılı kulüplerinden biri de gelir. Aklına, 1990’larda Bordeaux’da milli oyuncu olan, 1996’da Girondins ile UEFA Kupası finalinde Bayern Münih’e kaybeden ve ardından Juventus Torino’ya transfer olan Zinedine Zidane gelir.

Aklına, 2009’daki son şampiyon kadro da gelir; kısa bir süreliğine hatta Zidane’ın varisi ilan edilen dahi oyun kurucu Yoann Gourcuff önderliğindeki o takım, savunma ikonu Laurent Blanc’ın çalıştırdığı Girondins’i altıncı ve en azından çok, çok uzun bir süre daha son Fransız şampiyonluğuna taşımıştı. Bordeaux, sonraki sezonda ise Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Bunun üzerinden yalnızca bir buçuk on yıldan biraz fazla zaman geçti. Girondins Bordeaux’nun 2026’daki gerçekliği ise şu: Avrupa’nın zirve futbolu yerine bölgesel futbol. Fransa’nın güneybatısındaki büyük şehirden çıkan bu gururlu kulüp altıncı lige kadar düştü; ya da daha doğrusu Bordeaux, ülkenin altıncı kademesi olan ve Bölgesel Amatör Lig’e benzetilebilecek Regional 1’de oynamak istiyor.

Gerard Lopez, Girondins Bordeaux’yu ne zaman devraldı?

Ayrıntılara birazdan geleceğiz, önce başlıca sorumlulardan birine bakalım. Gerard Lopez’e altı kez şampiyon olan kulübün benzeri görülmemiş çöküşünün tüm suçunu yüklemek elbette hiç adil olmaz. Ancak Lüksemburg-İspanyol iş insanının 2021 yazında o dönem hâlâ birinci ligde yer alan kulübe girişiyle birlikte Bordeaux’nun hüzünlü düşüş sarmalı gerçekten başladı. Ve korkutucu olan şu: Lopez’in adı, iki köklü kulübün daha çöküşüyle doğrudan bağlantılı. Belçika’dan Royal Excel Mouscron artık çoktan tamamen ortadan kalktı. 2001 Portekiz şampiyonu Boavista Porto’da ise beşinci lige kadar uzanan yıkıcı düşüşün ardından şu anda artık maç oynanmıyor.

Bu durumda OSC Lille kendini neredeyse şanslı sayabilir. Fransız kulübü, bir bakıma Gerard Lopez tarafından devralınmayı hasarsız atlatan ve bugün de hâlâ devralınmadan önce bulunduğu yerde duran tek kulüp olma damgasını taşıyor. Lille, 2017’nin başında iş insanının yatırım yaptığı ilk kulüp olmuştu. LOSC’deki dönemi, sonraki üç projesindeki kadar yıkıcı bitmemiş olsa da Lopez burada da bir kulüp için sağlıklı bir katkı olmadı.

Yaklaşık 15 yıl boyunca kulüp başkanlığı yapan Michel Seydoux, satışın ardından “Lille ile başarılı olmak için ideal profile sahip” diyerek Lopez’ten büyük şeyler beklemişti. Lopez ise kulübe girişinin ardından Amerikan yatırım şirketi Elliott Managements’tan 225 milyon euroluk bir kredi aldı, ancak bu borç daha sonra zamanında geri ödenemedi. Bu nedenle Lopez, 2020’nin sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve geride devasa bir borç yükü bıraktı. Fransız kulübü bu borcu, Nicolas Pepe’nin (80 milyon euroya Arsenal’e), Victor Osimhen’in (78,9 milyon euroya Napoli’ye) ve Gabriel’in (26 milyon euroya Arsenal’e) satışları gibi pahalı yıldız transferleri sayesinde kapatabildi.

Gerard Lopez nasıl zengin oldu?

Bir zamanlar Skype’ın milyar dolarlık satışında pay sahibi olan Lopez, 2010 ile 2015 yılları arasında eski Formula 1 takımı Lotus’un da sahibiydi; orada da serüveni mali darboğazla sona erdi ve satmak zorunda kaldı. Futbolda ise 2020 yazında, Lille’deki başarısızlığın zaten öngörüldüğü dönemde, yeni görevine yöneldi ve Royal Excel Mouscron’a yatırım yaptı. En azından resmî olarak Lopez, mali açıdan sıkıntı yaşayan Belçika birinci lig kulübünü yakınındaki Lille için bir partner kulüp olarak da konumlandırmak istediğini söylüyordu. Ancak odak açık şekilde Mouscron’un kendisindeydi; orta vadede Belçika-Fransa sınırının hemen yanındaki şehirden çıkan kulüple ulusal zirve grubunda yer almak istiyordu.

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Bunun yerine Royal Excel, Lopez’in gelişinden yalnızca bir yıl sonra ikinci lige düştü; büyük vaatlerle gelen varlıklı kulüp sahibinin ikinci sezonunda ise tam anlamıyla kaos patlak verdi. Maaşlar zamanında ödenmedi, bu nedenle oyuncular Ocak 2022’de greve gitti ve antrenmanlara çıkmayı reddetti. Mouscron’un o dönemki kaptanı Christophe Lepoint, haftalar önce Notele’ye “Başkan bize Lopez’e güvenmemizi, onun her zaman sözünü tuttuğunu söylüyor. Ama artık kendimizi kandırmamalıyız. Kulüp yönetimine olan güvenimizi kaybettik” diyerek veryansın etmişti. Birkaç ay sonra Mouscron yönetimi kulübün iflas ettiğini açıkladı, 2022 yazından bu yana kulüp artık düpedüz yok.

Benzer bir kader şimdi Lopez’in cehennem portföyündeki bir başka kulüp olan Boavista Porto’yu da tehdit ediyor: İş insanı, Portekiz’in köklü kulübüne Ekim 2020’de giriş yaptı ve 2021 yazından bu yılın haziran sonuna kadar kulübün sahibiydi.

Boavista Porto, 2001’de nasıl bir başarıya imza attı?

Boavista, ülkenin kuzeyindeki futbola tutkuyla bağlı şehirden çıkan gururlu bir kulüp ve 2001’de kazandığı sansasyonel şampiyonlukla son 80 yılda Benfica, Sporting ya da Porto dışında Portekiz şampiyonu olan tek takım olmayı başardı. Lille ve Mouscron’da olduğu gibi Lopez, Boavista’ya da zaten mali açıdan gergin bir dönemde potansiyel kurtarıcı olarak geldi. Ancak bunun yerine, nihai çöküşün belirleyici yapı taşlarından biri hâline geldi.

Kulübün sorunları durmaksızın ağırlaştı, oyuncular uzun süredir maaşlarının ödeneceğine güvenemez hâle gelmişti. 2020 ile 2023 arasında Boavista forması giyen ABD’li sağ bek Reggie Cannon’ın (şu anda MLS’te Colorado Rapids’te) 29 ay içinde yalnızca bir kez zamanında ödeme aldığı söyleniyor; kulüp daha sonra Cannon’a 400 bin euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. FIFA ise ödenmeyen maaşlar nedeniyle 2023’te Boavista’ya beş transfer dönemi süren transfer yasağı verdi, bu da sportif sıkıntıları daha da büyüttü.

2024/25 sezonunun sonunda birinci ligden düşüş kesinleşti, birkaç hafta önce ise ödenmemiş faturalar nedeniyle stadyumun elektriğinin kesildiği noktaya gelinmişti. Ve Lopez yönetimindeki kulüp idaresi, Portekiz Futbol Federasyonuna Boavista’nın ekonomik olarak hayatta kalabileceğini kanıtlayamadığı için, 2025 yazında reddedilen birden fazla lisans nedeniyle takım beşinci lige kadar düştü. Bu da profesyonel futbol yerine bölgesel amatör ligi anlamına geliyordu.

Boavista Porto şu anda nerede duruyor?

Yaklaşık 12 ay sonra Boavista, 103 yıllık tarihinin ardından mutlak bir hiçliğin eşiğinde. İflas etmiş kulübün iflas sürecinin uzatılması için ödemesi gereken aylık ücret, süre içinde yatırılmadı. Bu nedenle Boavista temmuz sonundan bu yana müsabakalardan men edilmiş durumda, yani şu anda hiç futbol oynanmıyor. Kulübün kendileri için çok şey ifade ettiği insanlar, özel bir formanın satış gelirleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarla Boavista’yı hâlâ kurtarmaya çalışıyor. Sonuç belirsiz.

Gerard Lopez ise artık işin içinde değil. Böylece Bordeaux’ya geliyoruz; Lopez yönetiminde yıkıma sürüklenen kulüplerin üçüncü ve muhtemelen en öne çıkan örneği. Elbette gerçek şu ki, bir zamanların Zidane kulübü zaten uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. 2018’de Amerikan fonu Kings Street kulübe girdi, ancak bu yatırım sürdürülebilir olmaktan çok uzaktı ve 2021 ilkbaharında Kings Street, “kulübü artık desteklemek ve mevcut ya da gelecekteki ihtiyaçlarını finanse etmek istemediğini” açıkladı.

Sahada da 2018’den itibaren sürekli bir gerileme vardı; düzenli olarak Avrupa kupalarına aday olan ve zaman zaman zirveye oynayan Bordeaux, tablonun orta sıralarında dolaşan, alt sıralara doğru büyüyen kaygılar yaşayan silik bir takıma dönüştü. Gerard Lopez bu gidişatı tersine çevirmesi için getirildi ve kulübü 2021 yazında devraldı. Ancak sahadaki gelişim açısından bunun hızla yanlış bir hamle olduğu ortaya çıktı; Girondins, 2022’de ligin son sırasında yer alarak Ligue 2’ye düştü ve böylece 30 yıl sonra ilk kez ikinci lige geriledi.

Gerard Lopez, Girondins Bordeaux’da hangi hataları yaptı?

Lopez’in meseleye oldukça safça yaklaştığı anlaşılıyor; bunu Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG’nin başkanı Jean-Marc Mickeler’in sözlerinden çıkarmak mümkün: Mickeler, L'Equipe’e yaptığı açıklamada Bordeaux’nun dev krizinin nedenleri olarak “çok fazla borç, çok az öz sermaye ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım ile as oyuncuların satışı konusunda aşırı iyimser tahminler” dedi. Ardından da anlamlı bir şekilde şunu ekledi: “Başından beri bunun için uyarıda bulunmuştuk.”

Bordeaux, kimi zaman köklü altyapısından çıkan yeteneklerin satışından para kazanmaya devam etti; örneğin 2022’de Sekou Mara’yı (şu anda Strasbourg’da) 11,5 milyon euroya Southampton’a, 2023’te ise Dilane Bakwa’yı (şu anda OSC Lille’de, Nottingham Forest’tan kiralık) 10 milyon euroya Strasbourg’a sattı. Ancak bu açıkça yeterli olmadı.

Bu arada ikinci ligde düşen gelirler, borçlanmanın daha da artmasına katkı yaptı; dramatik olan ise doğrudan geri dönüşün 2023’te çok az farkla kaçırılmasıydı. İkinci ligde geçirilen ikinci yıl Bordeaux’ya büyük zarar verdi; takım sportif olarak da ciddi biçimde geriledi ve 2023/24 sezonunu yalnızca 12. sırada tamamladı, öyle ki dördüncü lige zorunlu olarak düşürülmek zorunda kaldı. Yaklaşık 100 milyon euro tutarındaki borç yükü bu korku senaryosunu kaçınılmaz hâle getirdi.

Hangi eski Bayern yöneticisi, Girondins Bordeaux’ya yatırım yapmayı düşündü?

Bordeaux’nun dördüncü ligde yükselme mücadelesi verdiği ancak başaramadığı son iki yılda, ekonomik durumun olağanüstü kötü olması bazı potansiyel yeni yatırımcıları da uzaklaştırdı. 2025 ilkbaharında eski Bayern yöneticisi Oliver Kahn yatırım yapmayı düşündü, ancak sonunda bundan vazgeçti: “Geçen haftanın sonunda nihayet kullanımımıza sunulan mali, operasyonel ve hukuki bilgileri inceledikten sonra, FCGB’yi ait olduğu yere, Ligue 1’e geri döndürmek için planlanan yaklaşık 50 milyon euroluk yatırımı yapmamaya karar verdik” ifadelerini Kahn, Haziran 2025’te LinkedIn’de kullandı.

Bixente Lizarazu gibi kulüp ikonları da eski kulüplerindeki gidişat karşısında öfkelerini dile getirdi ve hedeflerine Lopez’i koydu: “Bu kulübü seven herkes gibi ben de iğreniyorum. Ama burada olanlar ne yazık ki uzun yıllardır süren felaket sportif ve mali yönetimin sonucu” diye çıkıştı Bordeaux formasıyla toplamda yaklaşık 300 maça çıkan 1998 dünya şampiyonu Lizarazu. Eski Bayern oyuncusu sözlerini, “Gerard Lopez’in gelişinden bu yana her şey anlaşılmaz ve inatçı bir hâl aldı” diyerek sürdürdü.

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2026’da Bordeaux için işler, zaten olduğu kadar kötü olmasına rağmen bilindiği üzere daha da kötüleşti: Bir sonraki zorunlu düşüş de kesinleşti. Lopez, 2026/27 sezonunun oynanabilmesi için gerekli ekonomik güvenceyi kanıtlayamadı; bütçede 9 milyon euroluk bir açık bulunuyor. Bu nedenle Bordeaux, ilk beş kademeyi kapsayan ulusal futbol sisteminden çıkarıldı. Yani yeniden başlangıç Regional 1’de, altıncı ligde. Tabii eğer başlayabilirse.

Girondins Bordeaux neden şimdiye kadar altıncı ligde oynayamadı?

Çünkü Girondins, şu ana kadar altıncı ligde henüz bir maç oynayamadı. Bunun nedeni şu: Lopez bir alıcı bulamadığı ve hatta kulübün tasfiye edilme tehlikesi bulunduğu sürece, Nouvelle-Aquitaine bölgesinin futbol federasyonu Bordeaux’nun liglere katılımına izin vermedi.

Yine de: Artık tünelin ucunda ışık var. Çarşamba günü açıklandığı üzere, Britanyalı yatırım fonu Park Bench, kulübü Lopez’ten satın almak için anlaşmaya vardı; sembolik 1 euro karşılığında. Park Bench, Girondins’in devasa borçlarını devralıyor ve en iyi senaryoda Bordeaux, Regional 1 Poule B’de sezona ekim ortasında 5. haftada başlayabilir. Eski şampiyonun ve Şampiyonlar Ligi katılımcısının rakibi ise Aviron Bayonnais FC II olacak. Yani dördüncü ligdeki bir takımın ikinci ekibi.

Bu arada Bordeaux, Coupe de France’ta, daha doğrusu Fransa’nın DFB-Pokal karşılığının bir tür eleme turunda, bu sezon şimdiden sahaya çıkabildi ve bir dördüncü lig takımına karşı sınırlarını gördü. Angouleme Charente FC karşısında 90 dakikanın sonunda skor 5-1 oldu; Girondins’in 5. dakikadaki erken golü anında eşitlendi ve henüz çeyrek saat dolmadan favori takım 3-1 öne geçti. Bordeaux orta saha oyuncusu El Hadji Mboup, ağır yenilginin ardından Scap FM’e “Onlar bizden daha tecrübeli” diyerek belirgin sınıf farkını kabul etti, ancak tüm olumsuz manşetlerin ortasında iyimserlik de yaydı: “Regional 1’de (altıncı lig, editör notu) bu kadroyla bir şeyler başarabiliriz. Elbette kulübü yeniden yukarı taşımak için büyük bir isteğim var.”

Eğer artık en azından Regional 1’de yeniden oynanabilirse, muhtemelen tek olumlu taraf da bu olacak: Artık gerçekten sadece yukarı gidilebilir. Gerard Lopez’in gelişinden bu yana geçen beş yılda Girondins Bordeaux, kriz yaşayan bir birinci lig kulübünden, hatta tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir altıncı lig takımına dönüştü. Gerard Lopez adı Royal Excel Mouscron için böyle bir yok oluşla bağlantılıydı, Boavista Porto için de bunun yaşanması hâlâ pekâlâ mümkün. Ya da olmazsa, bir zamanların sansasyonel şampiyonu artık yalnızca Portekiz amatör futbolunun diplerinde yaşamını sürdürüyor olacak.