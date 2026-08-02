Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu, İsviçreli Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığına olan güvenini yenileyerek ulusal federasyonlara hizmet eden tüm girişimlere güçlü desteğini ortaya koydu.

Bu açıklama, FIFA'nın turnuvalarının, özellikle de Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü satma önerisinden geri adım atmasının ardından geldi.

FIFA'nın önerisi dünya genelinde geniş çaplı bir muhalefetle karşılaşmıştı; özellikle de Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıklayan Avrupa Birliği'nden.

Şeyh Hamdan bin Mübarek Al Nahyan başkanlığındaki BAE Federasyonu, X hesabından yayınladığı resmi bir açıklamayla Infantino'nun "FIFA Forward Enterprise" önerisinden geri adım atma kararını memnuniyetle karşıladı.

BAE Federasyonu'nun açıklamasında, bu projenin ileriye taşınmamasının uluslararası futbol ailesine hizmet ettiği ve birliğini koruduğu belirtilerek, oyunun, taraftarlarının ve büyük camiasının çıkarı için her önerinin akıllıca değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Şeyh Hamdan bin Mübarek, BAE Federasyonu'nun daha fazla gelişme sağlamayı amaçlayan ve uluslararası futbol ailesinin bütünlüğünü koruyan girişim ve önerileri desteklediğine işaret etti.

Açıklamanın sonunda BAE Federasyonu, Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığına olan güvenini yeniledi.