Bir kızın ölümü… Fransa’nın Fas’a karşı kazandığı zaferi kutlamaları trajediye dönüştü

Fransız taraftarların 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesini kutlama etkinlikleri bir trajediye dönüştü; Fransa milli takımının çeyrek finalde Fas’ı 2-0 mağlup etmesinin ardından düzenlenen kutlamalar sırasında 17 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. Yetkililer ise olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.

RMC kanalının haberine göre, olay Perşembe gecesi yarısından sonra Fransa'nın kuzeyindeki Olenois-Emery kasabasında meydana geldi. Kız, şu ana kadar tam olarak açıklığa kavuşmamış koşullar altında yere düştü ve yaralanmasının etkisiyle hayatını kaybetti.

Haber kaynağı, yetkililerin bir kişiyi gözaltına aldığını ve soruşturma süresince tutuklu tuttuğunu, savcılığın ön soruşturma sonuçlarını açıklayıp olayın tüm ayrıntılarını netleştirmesini beklediklerini belirtti.

Bazı olaylara rağmen sakin kutlamalar

Bu trajediye rağmen Fransız polisi, “Les Bleus”un galibiyetinin ardından Paris ve çevresindeki kutlama atmosferinin genel olarak sakin geçtiğini doğruladı.

Polis, kalabalık toplanmaların geniş çaplı ayaklanmalar yaşanmadan geçtiğini, ancak bazı sınırlı ve dağınık olayların kaydedildiğini, bunların en önemlilerinin ise bazı bölgelerde havai fişeklerin ateşlenmesi ve duman bombalarının kullanılması olduğunu ekledi.

RMC’nin aktardığı ilk bilgilere göre, güvenlik güçleri Paris ve çevresindeki kutlamalar sırasında 10 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik kaynağı, 3 kişinin cep telefonu hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındığını, 4 kişinin şiddet ve silah bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındığını, 3 kişinin ise Seine-Saint-Denis bölgesinde havai fişek kullanması nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, tüm gözaltıların resmi tutuklamaya dönüştürüldüğünü veya suçlamaya yol açıp açmadığını henüz doğrulamadı.

Paris’te bir kavgada yaralanma

Ayrı bir olayda ise başkent Paris’in 7. bölgesinde bir grup taraftar arasında çıkan kavgada, bir kişi kalça bölgesinden bıçaklanarak hafif yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, elektrik kesintisi nedeniyle maçın yayınının iptal edilmesinin ardından “Grand Rex” bölgesinde kargaşa yaşandı; bu durum, taraftarların maçı yakındaki kafe ve barlarda izlemesine neden oldu. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bir kısmı sokağa döküldü, Bu durum trafikte geçici bir aksaklığa neden oldu; ancak polis, büyük çaplı çatışmalar yaşanmadan durumu normale döndürmeyi başardı.

Fransız yetkililer, maçın hassasiyeti ve yarı finale yükselmenin önemi nedeniyle Fransa-Fas karşılaşmasını yüksek güvenlik riski taşıyan maçlar arasında sınıflandırmıştı. Ancak kutlamalar, bazı şehirlerde yaşanan münferit olaylar dışında çoğu bölgede sakin bir şekilde geçti. Bunların başında, Fransızların sevinç havasını gölgeleyen genç kızın ölüm olayı geliyordu.

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