"Neredeyse çıldırıyordum" dedi, maç bitiminde rahatlamış bir Dick Schreuder. NEC Nijmegen teknik direktörünün bu duygularının sebebi Emre Mor'du. 2017'de doğduğu ülke Danimarka'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Türk kanat oyuncusu, kariyerinde disiplinsizlikleri ve sportif lakaytlığıyla daha önce de bazı hocalarını çileden çıkarmıştı. Ancak 11 Ağustos akşamındaki kadar tuhafı herhalde hiç olmamıştı.

Geçen yıl Eredivisie'yi sansasyonel biçimde üçüncü sırada bitiren Hollanda kulübü, Şampiyonlar Ligi elemelerinin 3. turunda Olympiakos Piraeus'u ağırlıyordu; tesadüf bu ya, Mor'un eski kulüplerinden biri de oydu. İlk maç 0-0 bitmişti ve De Goffert'taki belirleyici mücadele ev sahibi için bir darbeyle başladı: Kanat oyuncusu Sami Ouaissa, yarım saati biraz geçtikten sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine Mor girecekti. Hem de tabii ki hemen. Ancak Mor'un sahaya adım atması kronometreyle ölçülmüş 2 dakika 49 saniye sürdü. Çünkü küpesini kulağından çıkaramıyordu.

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NEC Nijmegen'de Emre Mor: Maç kazandıran gol öncesi ilginç küpe olayı

Evet, doğru duydunuz: Mor kenarda duruyor, etrafında öfkeli Nijmegen kulübesinin büyük bölümü, buna teknik direktör Schreuder de dahil, ve 29 yaşındaki oyuncu kulağıyla uğraşıyordu. Schreuder tamamen çileden çıkmıştı.

"Sonunda onu kendim söküp almak istedim. Geçen hafta üstüne bant yapıştırarak oynamasına izin verilmişti. Bu seviyede bu kadar uzun süre bir kişi eksik oynamak korkunç. Bunun gerçekten değişmesi gerekiyor" dedi sonrasında. Eski teknik direktör ve bugün Ziggo Sport'ta TV yorumcusu olan Alex Pastoor ise şöyle dedi: "Bence aklından şunu geçirdi: Kesin komple kulağını!"

Mor sonunda 30. dakikada, iki kulağı da yerinde ama kurallara uygun şekilde küpesiz olarak oyuna girdi ve gerçekten de belirleyici isim oldu. 0-1 geriye düşen Nijmegen uzatmalara gitmeyi başardı, Mor da 95. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirip maçın sonucunu belirledi ve gözyaşları içinde sevindi. Bu, Mor'un 542 gün sonra resmi maçlardaki ilk golüydü. O dönem, Şubat 2025'te, hâlâ Türkiye Süper Lig ekibi Eyüpspor için oynuyordu.

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Emre Mor, Fenerbahçe'de 2025/26 sezonunun tamamını kaçırdı

Schreuder, küpe olayı karşısında barışmış görünüyordu: "Galibiyet golünü atarak bunu biraz telafi etti." Golünden 10 dakika sonra bitkin düşen jokeri yeniden oyundan almasının nedeni ise Mor'un muğlak geçmişiyle bağlantılıydı.

Geçen sezonun tamamını, Fenerbahçe ile sözleşmesi olmasına rağmen, İstanbul kulübünün onu resmi maçlar için listeye yazmaması nedeniyle kaçırmıştı. Fener, bunun nedenleri konusunda sessiz kaldı. Türk gazeteciler bir mide probleminden söz etti.

1,69 boyundaki, güçlü dripling özelliğine sahip Mor, zor geçen son dönemi hakkında uygun bir zamanda konuşmak istediğini açıklamıştı. Piraeus karşısındaki akşamın ardından ise öncelikle kariyerinin başlarında alışık olduğu ama uzun süredir hissetmediği ilgiyi yaşadı.

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"Arjantin'de Tanrı'nın eli var, bizde de Mor'un kulağı"

"Bir futbolcu olarak bunun hayalini kurarsınız, özellikle de benim durumumda. Kolay iki yıl geçirmedim" dedi Mor. "Sonra böyle önemli bir maçta oyuna girip galibiyet golünü atmak... Sanırım bunun nasıl bir his olduğunu kelimelerle anlatamazsınız."

Peki küpe meselesi? "Hocaya, 'Üzgünüm, küpenin üzerinin bantla kapatılmasına izin verilmediğini daha önce hiç duymamıştım' dedim" diye anlattı 15 kez milli olan oyuncu. "Onu çıkaramadım, ben de kulağımdan çekip çıkardım. Kanadı ama her şey yolunda."

Mor, neden maça küpeyle çıktığını da açıkladı: "Güzel göründüğünü düşündüğüm için takmıyorum. Japonya ya da Çin'den bir şey, uyumaya yardımcı olması gerekiyor." Gazeteci Marcel Rözer, bölgesel gazete De Gelderlander için yazdığı köşe yazısında geceyi şöyle özetledi: "Arjantin'de Tanrı'nın eli var, bizde de Mor'un kulağı."

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Emre Mor, Hollanda'da NEC Nijmegen'e nasıl geldi?

Peki BVB'den ayrıldıktan sonra Celta Vigo, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Mor, Hollanda'nın doğusuna nasıl geldi? Fenerbahçe sözleşmesini uzatmadıktan sonra bonservissiz şekilde piyasaya çıkmıştı. Bunun üzerine menajeri Nima Modyr, Mor için kulüp aramaya başladı ve bunu 2022'den bu yana NEC'te teknik direktör olarak görev yapan Carlos Aalbers nezdinde yaptı.

62 yaşındaki Aalbers, Modyr ile bağlantısı için "Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz" dedi. "Telefonda konuştuk ve Nima bana Emre'nin durumunu anlattı. Kişisel sebepler nedeniyle futbola epey uzun süre ara vermişti." Bunun üzerine Nijmegen, Mor'u deneme antrenmanına davet etti. "Emre hakkında kapsamlı şekilde konuştuk. Sonra onunla bir görüntülü görüşme yaptık. Dick Schreuder, Marbella'da tatildeyken onunla konuştu. Tabii ki Emre'yi herkes tanıyor ama kariyeri düşüşteydi. Bu gidişatı yeniden tersine çevirip çeviremeyeceğimizi ve birbirimize yardım edip edemeyeceğimizi göreceğiz."

Mor, takımla antrenman yaptı ve sağ kanat oyuncusu olarak hazırlık maçlarına çıktı. İlk maçında, amatör kulüp De Treffers karşısında 20 dakikalık performansında 1-1'lik sonucun asistini yaptı. Kısa süre sonra Duisburg karşısında ilk 11'de yer aldı. Bu, kulüp yetkilileri için yeterliydi. Mor, 2028'e kadar sözleşme aldı.

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"Olağanüstü özellikler": Emre Mor, Nijmegen'de sakatlandı

"Kulübe çok minnettarım. Beni yeniden mutlu etmek istiyorlar, en önemlisi buydu" dedi Mor. "Para konusunda pazarlık yapmayacağım. Para umurumda bile değil. Bunu bu kadar doğrudan söylediğim için üzgünüm. Sadece yeniden keyif almak istiyorum, kulüp bu konuda beni destekliyor. Herkes arkamda ve bu da iyi hissettiriyor." Aalbers de sevinçle şöyle dedi: "Emre olağanüstü özelliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılamaz."

Buna karşın Nijmegen, Mor'un yeteneklerinden henüz çok fazla fayda sağlayamadı. Geçen yılın sürpriz takımı yeni yıla zayıf başladı. Ligde yedi maçta alınan üç yenilginin ardından hanede yalnızca 11. sıra var, Avrupa Ligi lig aşamasındaki açılış ise (Şampiyonlar Ligi play-off'larında Bodö/Glimt'e elendiler) Juventus deplasmanında 0-5'lik yenilgiyle tam bir fiyaskoya dönüştü.

Bunda kulübü sarsan büyük sakatlık sıkıntılarının da payı var. Bu durum Mor'u da etkiliyor; bir kez hastalık nedeniyle, iki kez de kendisi için hâlâ alışılmadık olan yüklenmelerin etkileri nedeniyle forma giyemedi. "Hoca benden fiziksel olarak çok şey talep ediyor ve ben tam bir yıldır oynamadım, bu yüzden adım adım ilerlemem gerekiyor" dedi.

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Emre Mor'da sık sık eksik olan şey mentalite ve fiziksel istikrardı

Mor şu sıralar kasık sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor; bu sakatlığın onu muhtemelen Ekim ortasına kadar sahalardan uzak tutması bekleniyor. Bu durum onun adına özellikle can sıkıcı, çünkü uzun milli ara boyunca kondisyonu üzerinde kapsamlı biçimde çalışma şansı bulabilirdi. Artık bunu sadece kısıtlı şekilde yapabilecek.

Teknik direktör Schreuder, Mor onun gözüne girmeye çalışırken temmuz başında "Onun için mesele artık para değil, bu artık bir engel değil" demişti. "Belki de ona yeniden özgürce oynaması için gerekli huzuru veren tam olarak budur." Ancak geçmiş yıllarda Schreuder'den önce de, Dortmund'da Thomas Tuchel'den Vigo'da Juan Carlos Unzue'ye kadar birçok teknik direktör benzer umutlar taşımıştı.

Ne var ki çok az kişi, daha erken yaşlarda "Türk Messi" etiketi yapıştırılan Mor'a doğru mentaliteyi ve fiziksel istikrarı aşılamayı başarabildi. Mor, fark yaratmasını sağlayabilecek özelliklere sahip. Ancak takım oyunu olan futbolda temel unsurlar onda çok sık eksikti: taktik disiplin, sebat, çalışkanlık ama aynı zamanda alan hissi, karar alma ve düpedüz realizm.

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Emre Mor "sadece bir kez daha deneyen bir kaybeden" mi?

Mor, o 11 Ağustos akşamında "Umarım bu gol, artık tadını çıkaracağım dönüm noktası olur" demişti. Şu anda yedi maç ve 236 dakikalık süreye ulaştı; bir gol daha gelmedi ama bir asist daha ekledi. İlk 11'de ise yalnızca bir kez sahaya çıktı, ligdeyse henüz hiç çıkmadı.

Mor, kariyerindeki dokuzuncu farklı profesyonel kulübe transfer olduktan sonra Instagram'da "Kazanan, sadece bir kez daha deneyen kaybedendir" diye yazmıştı. Mor'un bir sonraki denemesinin gerçekten beklenen dönüm noktasını getirip getirmeyeceği şu anda belli değil. Ancak küpe olayı Nijmegen'deki en çok ses getiren bölüm olarak kalırsa, bu Mor'un renkli kariyer öyküsüne fazlasıyla uygun olur.

Emre Mor: Kariyer performans verileri