'Bir kez 4-0 kaybetmek, dört kez 1-0 kaybetmekten daha iyidir' - Mourinho, Roma'nın Udinese karşısında aldığı yenilgiden sonra pozitifliğini koruyor

Jose Mourinho, Roma'nın Udinese karşısında 4-0 yenilmesinin ardından pozitifliğini koruyor ancak hakemi eleştirmekten geri kalmıyor.

Roma'nın sezondaki ilk mağlubiyeti

Mourinho'nun Serie A'daki en ağır yenilgisi

Neler Oldu?

Destiny Udogie 5. dakikada, Lazar Samardzic 56. dakikada, Roberto Pereyna 75. dakikada ve Sandi Lovric 82. dakikada attıkları gollerle Udinese'yi Roma karşısında 4-0 galip getirdi. Udinese, Mourinho'nun Roma'sını geride bırakıp ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Mourinho maç hakkında neler söyledi?

Maçtan sonra DAZN'e konuşan Mourinho, "Açıklaması zor bir maçtı, bu tür bir oyunu oynamasını bilen zor bir rakipti. Bir maçı 4-0 kaybetmeyi dört maçı 1-0 kaybetmekten daha çok tercih ettiğimi söyleyeceğim. Bizim ve taraftarların yutması zor (bir yenilgi) ama hayat bu, perşembe günü başka bir maçımız var ve ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam, açıklamasına şu şekilde devam etti: "4-0 kaybettiğinizde hakem hakkında konuşamazsınız, ancak maçın hakemini duyunca Udinese gibi bir takımın evinde oynayabileceği mükemmel bir hakem olduğunu anladık. İlk sarı kart maçın artistine gitti, bu her şeyi söylüyor."

Maçta, 45. dakikada Paulo Dybala ve 45+2'de Jose Mourinho sarı kart gördü. 52. dakikada ise Lorenzo Pellegrini'nin sarı kart görmesi Mourinho'yu çileden çıkardı.

Üç fotoğrafla maçın hikâyesi

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Dün Udinese karşısında alınan mağlubiyet, Mourinho'nun kariyerinde takımının dört veya daha fazla gol farkla kaybettiği üçüncü maç oldu.

Mourinho, daha önce 2010'da Real Madrid'i çalıştırırken, Pep Guardiola'nın Barcelona'sına 5-0 kaybetti ve ardından Manchester United patronu olarak 2016'da Antonio Conte'nin Chelsea'sine karşı 4-0 mağlup olmuştu.

Roma için sırada ne var?

Roma, 8 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ludogorets ile karşılaşacak.