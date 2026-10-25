"Bir kazanım": Hansi Flick, Barcelona'nın yeni transferlerinden birinden çok etkilendi

FC Barcelona, geçen yaz yeni oyuncular için yaklaşık 180 milyon avro harcadı. Katalanlar bu tutarın 60 milyon avrosunu, orta saha oyuncusu Rodri için Manchester City'ye ödedi. Bu transfer fazlasıyla karşılığını verdi. Teknik direktör Hansi Flick de aynı görüşte.

Alman teknik direktör, pazar akşamı Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico (21.00) öncesindeki basın toplantısında, Blaugrana'ya transferinden önce İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanıp turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen 30 yaşındaki futbolcudan övgüyle söz etti.

Flick, kulübünün yeni transferi için "O, bizim için büyük bir kazanım. Etkisini gördük ve aramızda olmasından çok mutluyum. O ve Pedri, orta sahaya çok fazla kalite katıyor" dedi.

Rodri, Barcelona'ya transfer olmadan önce Real Madrid'i geri çevirdi

Rodri, beklendiği gibi Flick yönetiminde kısa sürede orta sahanın vazgeçilmezlerinden biri oldu. PSG deplasmanındaki 4-2'lik mağlubiyet dışında son dönemde üst üste sekiz kez ilk 11'de yer aldı. Sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Dikkat çekici nokta şu: Rodri'nin adı daha önce uzun süre Real Madrid'le anılmıştı, ancak 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi sonunda Real Madrid'i geri çevirip Barcelona'yı seçti.