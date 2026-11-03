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GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-REAL-MADRID-PRE-MATCH-ACTIVITIES-03-11Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bir kaptan farklı olmalı”: Mourinho, Real Madrid yıldızı Fede Valverde’ye net bir mesaj verdi ve AEK maçı için Vinicius’la ilgili kararını doğruladı

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Jose Mourinho, Real Madrid'in AEK Atina ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken Federico Valverde'ye, kulüp kaptanı olmanın gerektirdiği fedakârlıkları kabullenmesi çağrısında bulundu. Yunanistan deplasmanı öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, Vinicius Junior'la ilgili hücum hattı tercihlerini de netleştirdi ve İspanyol futbolcu Jesus de Miguel'in trajik ölümü üzerine hüzünlü bir değerlendirmede bulundu.

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Mourinho, Valverde'den kaptan olarak fedakârlık istiyor

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Mourinho, Atina'daki maç öncesi basın toplantısına Federico Valverde'nin liderliği ve çok yönlülüğüne ilişkin net bir mesajla geldi. Real Madrid teknik direktörü, Uruguaylı oyuncunun takım kaptanı olmasının, özellikle kadrodaki mevcut kısıtlar göz önüne alındığında, takımın taktik ihtiyaçlarını kendi tercihlerinin önüne koymasını gerektirdiğini vurguladı. Savunmadaki eksikler nedeniyle Mourinho, Avrupa maçlarının yoğunlaştığı bu dönemde takımın çıkarları gerektirirse Valverde'nin tercih ettiği pozisyonun dışına çıkmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü basın mensuplarına, “Fede'yi takım için son derece önemli bir oyuncu olarak görüyorum” dedi. “Real Madrid'in kaptanı olması, çevresine farklı bir gözle bakmasını sağlıyor. Kaptan olduğunuzda farklı olmalısınız. Bu bir sorumluluk ve bence bu, takımı ve takım arkadaşları için nerede gerekiyorsa orada oynamasını sağlayacak. Benim için kaptanlık budur ve bu yüzden Fede'nin nerede olursa olsun oynamasının sorun yaratmayacağına eminim. Sol bekte ihtiyaç duyulursa kaptanlık sorumluluğu gereği orada oynayacaktır” diye ekledi.

Taktik seçenekler ve Vinicius Junior'ın ilk 11'deki yeri

Valverde'nin bekte oynama potansiyelini övmesine rağmen Mourinho, orta sahadaki alternatiflerin azlığı nedeniyle oyuncunun doğal pozisyonunda da sık sık görev alacağını kabul etti. Takımın, Valverde kanatta enerji kattığında çoğu zaman daha iyi performans gösterdiğini belirten Mourinho, Tchouaméni, Camavinga, Bernardo ve Thiago'nun da aralarında bulunduğu az sayıdaki A takım orta saha oyuncusu nedeniyle Valverde'nin iki roldeki sürelerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Hücum hattına da değinen Mourinho, Vinicius Junior'ın AEK karşısında ilk 11'de olacağını doğruladı. Teknik direktör, “Brahim'i, Endrick'i unutmayın... Orada çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Çok sayıda oyuncuya sahip olmak benim için hiçbir zaman sorun değildir. Diomande iki kanatta da oynayabilir, Brahim de öyle. Endrick sağda ama solda da oynayabilir... Hepsi arasında sol kanatta oynamaya en uygun oyuncu Vini. Bunu biliyoruz” dedi.

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De Miguel'e taziye ve Şampiyonlar Ligi hedefleri

Jesus de Miguel'in ölüm haberi, basın toplantısının havasını belirgin biçimde ağırlaştırdı. Mourinho, sözlerine olay karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek başladı ve hayatını kaybeden kişinin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Böyle bir trajedinin sahada yaşanmasının profesyonel futbolla ilgilenen herkes için zor olduğunu belirterek, diğer futbolcular üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekti. Haberden gözle görülür biçimde etkilenen teknik direktör, bir meslektaşlarının kaybını anlamlandırmaya çalışan tüm futbol camiası için bunun “çok zor bir dönem” olduğunu söyledi.

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AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

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RMA

Konu yeniden Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde Mourinho, kupayı üçüncü bir kulüple kazanma ihtimaline rağmen temkinli konuştu. Daha önce Porto ve Inter ile Avrupa'da başarı yaşayan Mourinho, bunu Madrid ile başarmanın saygınlığını kabul etti ancak önceliğinin önlerindeki maç olduğunu vurguladı.

“Gerçek şu ki tur atlamak için hâlâ puana ihtiyacımız var. Play-off'a yakınız ama son 16 turuna doğrudan katılmaya yakın değiliz” uyarısında bulundu. Toplantıyı kendine özgü ironik bir yorumla bitiren Mourinho, bir kulüpte yaptığı işin en iyi sonuçlarının tam olarak görülmesinin üç yıl sürdüğünü söyledi.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”