Jose Mourinho, Real Madrid'in AEK Atina ile oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken Federico Valverde'ye, kulüp kaptanı olmanın gerektirdiği fedakârlıkları kabullenmesi çağrısında bulundu. Yunanistan deplasmanı öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, Vinicius Junior'la ilgili hücum hattı tercihlerini de netleştirdi ve İspanyol futbolcu Jesus de Miguel'in trajik ölümü üzerine hüzünlü bir değerlendirmede bulundu.

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Mourinho, Valverde'den kaptan olarak fedakârlık istiyor

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Mourinho, Atina'daki maç öncesi basın toplantısına Federico Valverde'nin liderliği ve çok yönlülüğüne ilişkin net bir mesajla geldi. Real Madrid teknik direktörü, Uruguaylı oyuncunun takım kaptanı olmasının, özellikle kadrodaki mevcut kısıtlar göz önüne alındığında, takımın taktik ihtiyaçlarını kendi tercihlerinin önüne koymasını gerektirdiğini vurguladı. Savunmadaki eksikler nedeniyle Mourinho, Avrupa maçlarının yoğunlaştığı bu dönemde takımın çıkarları gerektirirse Valverde'nin tercih ettiği pozisyonun dışına çıkmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü basın mensuplarına, “Fede'yi takım için son derece önemli bir oyuncu olarak görüyorum” dedi. “Real Madrid'in kaptanı olması, çevresine farklı bir gözle bakmasını sağlıyor. Kaptan olduğunuzda farklı olmalısınız. Bu bir sorumluluk ve bence bu, takımı ve takım arkadaşları için nerede gerekiyorsa orada oynamasını sağlayacak. Benim için kaptanlık budur ve bu yüzden Fede'nin nerede olursa olsun oynamasının sorun yaratmayacağına eminim. Sol bekte ihtiyaç duyulursa kaptanlık sorumluluğu gereği orada oynayacaktır” diye ekledi.

Taktik seçenekler ve Vinicius Junior'ın ilk 11'deki yeri

Valverde'nin bekte oynama potansiyelini övmesine rağmen Mourinho, orta sahadaki alternatiflerin azlığı nedeniyle oyuncunun doğal pozisyonunda da sık sık görev alacağını kabul etti. Takımın, Valverde kanatta enerji kattığında çoğu zaman daha iyi performans gösterdiğini belirten Mourinho, Tchouaméni, Camavinga, Bernardo ve Thiago'nun da aralarında bulunduğu az sayıdaki A takım orta saha oyuncusu nedeniyle Valverde'nin iki roldeki sürelerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Hücum hattına da değinen Mourinho, Vinicius Junior'ın AEK karşısında ilk 11'de olacağını doğruladı. Teknik direktör, “Brahim'i, Endrick'i unutmayın... Orada çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Çok sayıda oyuncuya sahip olmak benim için hiçbir zaman sorun değildir. Diomande iki kanatta da oynayabilir, Brahim de öyle. Endrick sağda ama solda da oynayabilir... Hepsi arasında sol kanatta oynamaya en uygun oyuncu Vini. Bunu biliyoruz” dedi.

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De Miguel'e taziye ve Şampiyonlar Ligi hedefleri

Jesus de Miguel'in ölüm haberi, basın toplantısının havasını belirgin biçimde ağırlaştırdı. Mourinho, sözlerine olay karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek başladı ve hayatını kaybeden kişinin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Böyle bir trajedinin sahada yaşanmasının profesyonel futbolla ilgilenen herkes için zor olduğunu belirterek, diğer futbolcular üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekti. Haberden gözle görülür biçimde etkilenen teknik direktör, bir meslektaşlarının kaybını anlamlandırmaya çalışan tüm futbol camiası için bunun “çok zor bir dönem” olduğunu söyledi.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Konu yeniden Şampiyonlar Ligi'ne geldiğinde Mourinho, kupayı üçüncü bir kulüple kazanma ihtimaline rağmen temkinli konuştu. Daha önce Porto ve Inter ile Avrupa'da başarı yaşayan Mourinho, bunu Madrid ile başarmanın saygınlığını kabul etti ancak önceliğinin önlerindeki maç olduğunu vurguladı.

“Gerçek şu ki tur atlamak için hâlâ puana ihtiyacımız var. Play-off'a yakınız ama son 16 turuna doğrudan katılmaya yakın değiliz” uyarısında bulundu. Toplantıyı kendine özgü ironik bir yorumla bitiren Mourinho, bir kulüpte yaptığı işin en iyi sonuçlarının tam olarak görülmesinin üç yıl sürdüğünü söyledi.