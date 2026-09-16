Jürgen Klopp birkaç hafta önce yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak kamuoyuna tanıtıldığında, göreve başlama basın toplantısında kendi döneminde kartların tamamen yeniden dağıtılacağını vurgulamaktan geri durmadı. Sadece bir avuç oyuncu DFB takımındaki yerinden emin olabilirdi; bunun dışında ilerleyen kamplar için kimin davet alacağına performans, form ve elbette çalışma ahlakı karar verecekti.

Klopp bu sırada, Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik patronu olarak çıkacağı ilk maçlar için değerlendirdiği hayali listesinde toplam 57 oyuncunun adının bulunduğunu açıkladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı isimlerden özellikle söz etmedi, ancak Klopp’un listesinde o döneme kadar DFB takımıyla hiçbir temas noktası bulunmayan isimlerin yer aldığı o günlerde bile anlaşılmıştı. Sonuçta üst üste üç başarısız Dünya Kupası turnuvasının utancının, mümkünse yeni yüzlerle yapılacak taze bir başlangıçla ilk etapta rafa kaldırılması hedefleniyordu.

Milli takımdaki bu yeni yüzlerden biri şimdi Felix Keidel olabilir. Salı gecesi geç saatlerde ilk olarak Bild gazetesi, SV Elversberg forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun teknik direktörden davet aldığını yazdı; bir gün sonra kicker da kendi bilgileriyle haberleri doğruladı. Keidel’in aday kadroya çağrılması ise tam anlamıyla büyük bir sürpriz. Zira oyuncu şu ana kadar Almanya’nın en üst liginde yalnızca üç maça çıktı ve bu nedenle en üst seviyede neredeyse hiç deneyim taşımıyor.

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Felix Keidel kariyerinde hangi kulüplerde oynadı?

Keidel, futbol kariyerine 2012’den itibaren FC Ingolstadt’ta A genç takımında başladı ve 2022 yazında profesyonel takıma yükselene kadar tüm alt yaş gruplarından geçti. Ardından üç yıl boyunca bu otomobil kentinin kulübü için forma giydi; burada daha ilk sezonunda, henüz 20 yaşındayken, A takımda ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi ve 3. Liga’da 37 maçta görev yaptı (bir gol, dört asist).

2025’te ise sonunda bir üst lige, o dönemde 1. FC Heidenheim karşısında kıl payı kaçan yükselişin ardından değişim sürecinde bulunan SVE’ye transfer oldu. Elversberg, Keidel’i Ingolstadt’taki sözleşmesinden yalnızca 400 bin euro gibi düşük bir bonservis bedeliyle çıkardı. Oyuncu yine neredeyse hiç uyum süresi gerektirmedi, teknik direktör Vincent Wagner’in takımında hemen ilk 11 oyuncusu oldu (25 maç, bunların 13’ünde ilk 11) ve Saar ekibinin sezon sonunda sürpriz şekilde Bundesliga’ya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Böylece Keidel’in üçüncü kademeden zirveye uzanan yolculuğu yalnızca iki yıldan biraz fazla sürdü. Bundesliga’da Leverkusen, Gladbach ve son olarak Bayern’e karşı çıktığı üç maç (bir gol) ile DFB-Pokal’da MSV Duisburg’a karşı oynadığı bir karşılaşma (iki asist), görünüşe göre Klopp’u onun kalitesine ikna etmeye ve milli takımda ona bir şans vermeye yetti.

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Felix Keidel, DFB takımındaki büyük bir sorunu çözüyor mu?

23 yaşındaki oyuncunun DFB takımında belirleyici bir rol üstlenmek için gerekli seviyeyi doğrudan ilk andan itibaren getirip getirmeyeceği ise görülecek. Her şeyden önce teknik direktörün Keidel’de takdir edeceği nokta, onun inanılmaz bir çok yönlülüğe sahip olması ve bu nedenle milli takımda birden fazla pozisyonda sorunsuz şekilde kullanılabilmesi olacaktır.

Örneğin Ingolstadt döneminde Keidel’in üstlenmediği neredeyse hiçbir rol yoktu. En büyük destekçisi olan FCI Teknik Direktörü Sabrina Wittmann onu hem iki bek pozisyonunda, ki asıl mevkisi dörtlü savunmanın sağ bekidir, hem de merkez orta sahada ve hatta oyun kurucu ile yarı alan oyuncusu olarak biraz daha dışta olmak üzere ofansif orta sahada kullandı.

Elversberg’e transferinin ardından rolü ise biraz daha savunmacı hale geldi. Yükselme sezonunda ağırlıklı olarak sağ bekte oynarken, SVE Teknik Direktörü Wagner’in artık onu Lukasz Poreba’nın yanında savunmacı orta sahada kullanmaktan hoşlandığı görülüyor.

Klopp ve DFB takımının Keidel’i öncelikle sağ bek olarak takip ettiği tahmin ediliyor; çünkü Philipp Lahm’ın emekliliği ve Joshua Kimmich’in merkeze çekilmesinden bu yana bu bölgede hiçbir oyuncu gerçekten ikna edici olamadı. Klopp’un selefleri Hansi Flick ile Julian Nagelsmann burada çok sayıda farklı seçeneği denedi, ancak bunların hiçbiri gerçekten başarıya ulaşmadı. Benjamin Henrichs ve Ridle Baku’dan oluşan Leipzig ikilisinden Stuttgartlı Josha Vagnoman’a, hatta 2026 Dünya Kupası’nda Kimmich’in yeniden bu bölgeye çekilmesine kadar pek çok hamle, kısa bir deneme süresinin ardından yeniden rafa kaldırıldı.

Dolayısıyla Alman futbolu, dörtlü savunmanın sağında kaliteli ve her şeyden önce uzun vadeli bir seçenek arayışını hâlâ sürdürüyor. Belki de tam olarak adı sanı pek bilinmeyen Keidel, bu sorunun çözümüdür.