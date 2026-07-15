Bir İtalyan kulübü, Endrik’i kadrosuna katmak için Real Madrid’in kapısını çalıyor

Brezilyalı Endrik, kendini kanıtlamak için İspanya’nın başkenti Madrid’e dönmeye hazırlanırken, bu genç samba yeteneğinin gidişatını değiştirebilecek beklenmedik bir İtalyan ilgisi ortaya çıktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, İtalyan "Il Messaggero" gazetesine atıfta bulunarak, Roma kulübünün Brezilyalı forvet Endrik'i bu yaz transfer döneminde hedef listesine eklediğini ve onu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmayı değerlendirdiğini bildirdi.

19 yaşındaki Endrik, Olympique Lyon'a kiralanma süresinin sona ermesinin ardından bu sezon Real Madrid'e geri dönüyor ve takımda kalarak ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya ya da en azından Xabi Alonso yönetiminde aldığından daha fazla süre almaya kararlı.

Oyuncunun kalma isteği açık olsa da, nihai karar teknik ekibin elinde olacak. Teknik ekip, Kylian Mbappé’nin ilk yedeği olarak Gonzalo García ile Endrick arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Roma’ya geri dönmesi beklenen Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun, transferin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı oyuncuyu sağ kanatta oynatma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Gazete, Roma’nın Endrik’e ilgi duyan tek kulüp olmadığını, birçok kulübün onu kadrosuna katmak istediğini belirtti; ancak Giallorossi yönetimi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve onu transfer piyasasında ideal bir fırsat olarak görüyor.

"Il Messaggero", Real Madrid'in Brezilyalı yıldızının geleceğine sıkı sıkıya bağlı olması ve onu kalıcı olarak elinden çıkarmaya niyetli olmaması nedeniyle, Roma'nın olası herhangi bir hamlesinin sadece kiralama şeklinde olacağını vurguladı.