Bir İtalyan kulübü, El Nasr'ı Duran sorunundan kurtarmak için harekete geçti

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Kolombiyalı forvet John Durán, Haziran ayı sonunda Rus takımı Zenit St. Petersburg'a olan kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bir İtalyan kulübünün radarına girdi.

Medya haberlerine göre, İtalyan kulübü, gelecek sezon için hücum hattını yeni oyuncularla güçlendirme hedefiyle, önümüzdeki yaz transfer döneminde bu oyuncuyla sözleşme imzalama olasılığını araştırmak üzere durumunu takip etmeye başladı.

Duran, Ocak 2025'te İngiliz kulübü Aston Villa'dan yaklaşık 77 milyon avroluk bir transferle Al-Nassr'a katılmış, daha sonra Zenit'e kiralanmıştı. Duran'ın Al-Nassr ile olan sözleşmesi ise 2026 yazına kadar devam ediyor.

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İspanyol "AS" gazetesinin İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığına göre, Lazio oyuncuyu kiralık olarak transfer etme olasılığını araştırdı, özellikle de Al-Nassr, yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelirse Kolombiyalı forvetin tekrar ayrılmasına karşı çıkmayacak.

Duran, istenen istikrarı bulamadığı bir dönemin ardından eski parlaklığını geri kazanmaya çalışıyor. Zenit St. Petersburg'daki deneyimi sırasında, hem istatistikler hem de takım içindeki teknik etkisi açısından beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ayrıca, oyuncunun saha dışındaki bazı davranışları da son dönemde tartışmalara yol açtı. Sezon bitmeden takımının kampından ayrılmak istemesi, gelecekteki kariyeri hakkında soru işaretleri yaratmıştı.

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Aynı zamanda, son haftalarda Duran'ın adı, aralarında Türk kulübü Galatasaray'ın da bulunduğu birçok Avrupa kulübüyle anıldı. Ancak kulüp, oyuncunun önceki takımlarındaki davranışlarıyla ilgili bazı çekinceler nedeniyle transferi gerçekleştirmek konusunda istekli değildi.

Oyuncunun Lazio'ya transferinin önündeki en büyük engel, yüksek maaşı olmaya devam ediyor. Mali konular, İtalyan kulübü için transferi tamamlamada bir zorluk oluşturabilir ve bu da kulübü, Al-Nassr'ın forvetiyle görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı, Milan'ın Meksikalı forveti Santiago Jiménez en önde gelen seçenek olarak öne çıkıyor.