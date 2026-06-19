İspanyol "Marca" gazetesinin genel yayın yönetmeni Félix Díaz, Suudi Arabistan ve Fas'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performanslarına ilişkin tahminlerde bulunduğu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İlk turda Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1 berabere kalırken, Fas da Brezilya karşısında aynı sonucu elde etti. Bu sonuçlar, birçok uzmanın Arap takımlarının parladığından bahsetmesine neden oldu.

Díaz, “Dorina Ghir” programında yaptığı açıklamada, “Suudi milli takımı, elinde birçok özel silahı olduğu için bize karşı galip gelebilir” dedi.

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Diaz sözlerine şöyle devam etti: “Futbolda her şey mümkündür. Suudi Arabistan milli takımı İspanya ile başa çıkabilir ve şüphesiz galibiyet elde edebilir.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Suudi Arabistan milli takımı bir sonraki tura yükselebilir; dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Fas için de durum aynı.”

Son olarak şunları söyledi: “İspanya artık eskisi gibi değil, ancak durumu tersine çevirebilecek birçok oyuncuya sahip. Bakalım neler olacak.”