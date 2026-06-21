Bir İspanyol gazetesi: Al-Ahly, Mısır’ın gizli silahı… Firavunlar’a Dünya Kupası’nda avantaj sağlıyor

İspanyol bir basın raporunda, Mısır’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki Belçika ile oynadığı ilk maçta güçlü, organize, uyumlu ve takım çalışmasına önem veren bir milli takım olduğunu gösterdiği vurgulandı.

İspanyol “AS” gazetesi, Mısır milli takımının Dünya Kupası’nda rekabet avantajı sağlayan gizli bir silaha sahip olduğunu ve bunun da milli takım kadrosunda çok sayıda Al-Ahly oyuncusu bulunması olduğunu belirtti.

Gazete, teknik direktör Hossam Hassan’ın liderliğindeki kadroda sekiz Al-Ahly oyuncusu bulunduğuna dikkat çekti; Hassan, futbolcu kariyeri boyunca Kahire kulübünün forması giymişti.

Bu faktör, rekabet açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor; zira tek bir kulüpte birlikte oynamaya alışkın bir grup oyuncunun varlığı, bireysel yeteneklerin bol olduğu bir turnuvada etkili bir koz oluşturabilir.

Mısır, Belçika karşısında ilk on birinde beş Al-Ahli oyuncusu sahaya sürdü: Mustafa Şubayr, Muhammed Hani, Yaser İbrahim, Marwan Attiya ve İmam Aşur. Diğer üç oyuncu ise yedek kulübesinde yer aldı: Muhammed El-Şenavi, Mahmud Hasan Trezeguet ve daha sonra ikinci yarıda oyuna giren Ahmed Mustafa (Zizo).

"AS" gazetesi, bunun Firavunlar’ın benimsediği felsefeyi açıkça yansıttığını belirtti; bu felsefe, bir takım olarak parlamak ve diğer milli takımların sahip olmadığı bu avantajdan azami fayda sağlamaktır.

2025 sonu ile 2026 başı arasında düzenlenen 2025-2026 Afrika Uluslar Kupası'nda da Al-Ahly oyuncuları güçlü bir varlık gösterdi. Şampiyonluk hedefiyle Fas'ta düzenlenen Mısır milli takım kampında, kulüpten dokuz uluslararası oyuncu yer aldı.

Al-Ahly oyuncularının bu yoğun katılımı, 2025 Kulüpler Dünya Kupası’na katılan kulüp için ek bir başarı anlamına geliyor.

Al-Ahly, grup aşaması boyunca milli takıma çağrılan her oyuncu için yaklaşık 100 bin avro aldı; Mısır'ın eleme turlarına yükselmeye devam etmesi halinde bu tutarın artma ihtimali de bulunuyor.

"AS" gazetesi şöyle ekledi: "Mısır milli takımının başarısının, ülkenin en büyük kulübünün katkısıyla bağlantılı olması hiç de yeni bir şey değildi, ancak bu başarı, Al-Ahly oyuncularının 'Firavunlar'ın omurgasını oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sefer daha da anlam kazanıyor."

Haber, şu sözlerle sona erdi: “Bu omurga, kaleci Şubayr, savunmada Hani ve Yaser İbrahim, orta sahada ise Marwan Attiya ve İmam Aşur’dan oluşuyor. Bu sistem, Mısır milli takımının en önemli yıldızları olmalarına rağmen, tamamen Muhammed Salah ve Ömer Marmuş’a dayanmıyor.”