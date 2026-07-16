Bir İngiliz gazetesi ortaya çıkardı... Arjantin'in İngiltere'ye karşı galibiyetini sağlayan 31 "kirli numara"nın öyküsü

İngiliz gazeteleri, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda oynanan maçın ardından Arjantin milli takımına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Arjantin milli takımı, dün Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Maçın ardından İngiliz "Telegraph" gazetesi, maçın başından sonuna kadar Arjantin milli takımının İngiltere'yi yenmek için başvurduğu, kendi deyimiyle "kirli numaralar"ı ele alan bir haber hazırladı.

Gazete, Arjantinli oyuncuların 31 kirli numara yaptığını belirtti. Bu numaralar arasında oyun sırasında sert müdahaleler, topun olmadığı anlarda İngiltere oyuncularına saldırmak, onlarla tartışmaya girmek ya da hakem İsmail El-Fath ile konuşarak ona baskı yapmak gibi çeşitli davranışlar yer aldı.

Ancak gazetenin dikkat çektiği en dikkat çekici hareket, Arjantin milli takım oyuncularının maçın bitiminden sonra, Birleşik Krallık ile süren anlaşmazlık bağlamında "Falkland Adaları Arjantin'e aittir" yazılı bir pankart açmasıydı.

Arjantin milli takımı, tarihindeki yedinci, üst üste ikinci ve son dört turnuvadaki üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Takım, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda İspanya milli takımıyla karşılaşacak.