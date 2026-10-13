Fransız ekibi Lens'in sağ kanat beki Saud Abdulhamid, Suudi Arabistan Krallığı'nı UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine en geniş kapıdan soktu.

Lens, bu akşam oynanacak maçta UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk ediyor.

Fransız takımının ilk 11'inde Saud Abdulhamid sağ bek mevkiinde ilk 11'de yer aldı.

Böylece 27 yaşındaki oyuncu, uzun tarihi boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Suudi Arabistanlı futbolcu oldu.

Abdulhamid'in bu başarısı, 2025 yazında İtalyan ekibi Roma'dan Lens'e transfer olduğundan beri büyük bir performans sergileyen sağ bek için şaşırtıcı değildi.

O tarihten bu yana Suudi Arabistanlı sağ bek, Fransız takımıyla farklı kulvarlarda 33 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atarken 8 de asist yaptı.

Ancak Saud, bu sezonun başından itibaren birtakım sakatlıklar yaşadı ve bu nedenle yalnızca iki maçta, Fransa Ligi'nde Auxerre ve yerel Süper Kupa'da Paris Saint-Germain karşısında forma giyebildi.

Bu sakatlık, Hilal'in eski sağ bekinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sırp ekibi Kızılyıldız maçında yer almamasına yol açtı ve tarihi başarısı Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar ertelendi.