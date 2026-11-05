Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, savunmanın merkezinde beklendiği gibi Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ikisi de Borussia Dortmund) ve Jonathan Tah'ı (Bayern Münih) tercih etti. Buna karşılık Malick Thiaw'ın (Newcastle United) kadroya çağrılması pek beklenmiyordu; Thiaw, Bisseck'e tercih edildi. 25 yaşındaki Bisseck aylardır olağanüstü bir form sergiliyor, Nerazzurri'de ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer alıyor ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde harika bir gol attı. Thiaw ise son dönemde Newcastle'da yedek kulübesinde kaldı.

Klopp, DFB.TV ile yaklaşık yarım saat süren röportajında stoper tercihine ilişkin konuşurken önce Anton ve Thiaw'ın ekim başındaki uzun milli aranın ikinci yarısında Sırbistan (2-0) ve Yunanistan (0-0) karşısındaki performanslarını övdü. İki oyuncu da maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Klopp, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Schlotterbeck'in yokluğunda "inanılmaz iyi iş çıkardıklarını" özellikle vurguladı. Bu nedenle 59 yaşındaki teknik adam için onları kadroya çağırmak "açık" bir karardı. Oysa Klopp'un kendi sahasındaki ilk maçı olan Yunanistan karşısındaki 1-0'lık yenilgide Bisseck, takımın az sayıdaki olumlu isimlerinden biriydi.

Thiaw'ın, Bisseck'in aksine, zor günler geçiren Newcastle'da şu anda ilk 11'de düzenli olarak forma giymemesi Klopp için hiç önemli değil. "Malick, sanırım kulübünde üst üste üç maçtır oynamadı" diyen Klopp, "Bunun benim için öyle çok büyük bir önemi yok" diye vurguladı. Eski Schalke oyuncusuyla bu nedenle iletişim hâlinde olduğunu da belirten Klopp, "Bizimle o kadar iyi iş çıkardı ki bu genci yanımızda istiyoruz. Schlotti konusunda da karar tamamen açıktı" dedi.

Klopp, Bisseck'in yokluğuyla ilgili tartışmaları anlayışla karşılıyor

Klopp, Bisseck'in kadroda olmamasının soru işaretleri yarattığının da farkında. "Thiaw oynamazken Bisseck her maçta oynuyor ama kadroda yok. Şimdi doğal olarak bu soru gelecek, bunu anlıyorum" dedi. "Bu, öncelikle meşru olan, ikinci olarak da ancak kadroya alabileceğinizden daha fazla kaliteli oyuncunuz varsa yapılan tartışmalardan biri. Aklıma gerçekten çok iyi iş çıkaran birkaç oyuncu daha geliyor. Ama bizim için şu anda güveneceğimiz omurga bu."

Gelecek maçlar SER UEFA Nations League A 14:45 GER

Klopp, röportajın başında da kadroya alınmayan oyunculara kapının hiçbir şekilde kapanmadığını açıklamıştı. Bisseck'in yanı sıra Karim Adeyemi (Barcelona) ve Nick Woltemade'nin (Juventus) yokluğu da biraz şaşırtıcı. Klopp, stoperler konusundaki sözlerine şunları ekledi: "Ancak bu kamp ile bir sonraki arasında üç ya da dört ay var. Dolayısıyla herkesin kendini yeniden gösterme fırsatı var. Bu karar önümüzdeki 20 yıl için taşa kazınmış değil. İlk kampta birlikte yaşadıklarımız ve ortaya koyduklarımız üzerine kurulu olarak bu maçlar için alındı. Şimdilik geleceğe böyle bakıyoruz."

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Tah'ı anmayı unutan Klopp, Bayern Münih'i övdü ve rotasyona destek verdi

Tercihinin gerekçelerini anlatırken neden Tah'dan söz etmediği sorulduğunda Klopp, "Jona zaten kadroda. Bu yüzden az önce ondan bahsetmeyi unuttum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu da şu anda Bayern Münih'te ilk 11'deki yeri tartışmasız bir isim değil. Atletico Madrid maçı dışında şimdiye kadarki önemli karşılaşmalarda yerini Min-Jae Kim'e bırakmak zorunda kaldı. Dayot Upamecano'nun yeri ise tartışılmaz.

Klopp, Almanya'nın rekor şampiyonunun "bu inanılmaz zorlu dönemde" rotasyona gitmesinin yerinde olduğunu söyledi. Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü, "Bunu çok akıllıca yapıyorlar" diyerek Münih ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki son performansını övdü: "Madrid'de inanılmaz bir maç çıkardılar. Maçın sonunda sahada kaç savunma oyuncusu vardı, bilmiyorum bile. Ama hücumda hâlâ tehlikeliydiler. Gerçekten çok etkileyici bir performanstı. Atletico'yu deplasmanda öyle kolay kolay yenemezsiniz."

Tah konusunda Bayern'den iki milli futbolcuyu daha örnek gösterdi: "Orada (Madrid'de; editörün notu) Tom (Bischof; editörün notu) harika bir maç çıkardı, Aleksandar Pavlovic ise dinlendirildi. Tah üst düzey bir stoper. Bu yüzden, rotasyona girmiş olsa da onu evde bırakmayı düşünmedik."

Klopp, dört adaydan hangilerinin iki mevkide oynayacağını ise açık bırakırken son dönemde Schlotterbeck ve Tah değişmez ikili olarak görülüyordu. Almanya Milli Takımı önce Sırbistan'la (13 Kasım), ardından Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında Hollanda'yla (16 Kasım) karşılaşacak.

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