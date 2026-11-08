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Uli Hoeneß, Jamal Musiala'nın bir gün yeniden Bayern Münih'in fark yaratan oyuncusu olup olamayacağı konusunda büyük şüphe duyuyor.

Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün onursal başkanı, BR'nin "Sonntags-Stammtisch" programında, "Bir ikilem içindeyiz. Onun kolayca iyileştirilemeyen, ancak ilaçlarla bir ölçüde kontrol altında tutulabilen bir hastalığı var" dedi ve ardından dikkat çekici bir düşüncesini paylaştı: "Ama bir gün yeniden eskiden sahip olduğu performans düzeyine ulaşıp ulaşamayacağı..."

Musiala, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası sırasında yaşadığı ağır sakatlığın ardından defalarca aksilik yaşadı ve eylül sonundan bu yana kas lifi yırtığıyla mücadele ediyor. Ayrıca mevcut sezonun hazırlıkları sırasında iki kez yere yığılmasının ardından, Alman millî futbolcunun geçici olarak ortaya çıkan, kısa süreli ancak tedavi edilebilir absanslara yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Bunlar bir tür epileptik nöbet.

"Ama o hâlâ para alıyor. Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün" diyen Hoeneß, "Şu anda ortaya koyabildiği performans, sözleşmede yazanla artık aynı değil" vurgusunu yaptı. FCB'nin önde gelen ismi, kendisine yöneltilen soru üzerine Musiala'nın sözleşmesinde hastalığına ilişkin bir düzenleme bulunmadığını doğruladı.

Getty Images

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Jamal Musiala: Bu sezonki rakamları ve istatistikleri

Musiala'nın Bayern Münih ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve edinilen bilgilere göre kulübün en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Hafta içinde duyurulan sözleşme uzatmasının ardından Harry Kane, Münih ekibinin maaş sıralamasında artık tek başına zirvede.

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Musiala'nın sahalara yeniden dönüşünün, yaklaşan millî maç arasından sonra, Bayern'in 21 Kasım'da 1. FC Köln ile karşılaşacağı dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Hoeneß'e göre kısa süre önce beyin zarı tahrişi nedeniyle birkaç gün hastanede kalan teknik direktör Vincent Kompany de o maçta yeniden saha kenarında olabilir.

Musiala, bu sezon yalnızca dört maçta sahaya çıktı. Union Berlin karşısındaki 7-0'lık farklı galibiyette bir gol ve bir asist kaydetti; başka bir gole katkıda bulunmadı.

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Bayern, son dönemde Musiala'nın yanı sıra bir dizi hücum oyuncusundan da yoksun kaldı. Luis Diaz'ın (kas demeti yırtığı) da millî maç arasından sonra dönmesi beklenirken Serge Gnabry (uyluk sakatlığı) ve Ismael Saibari (sindezmoz bağı yırtığı) aylarca forma giyemeyecek. Saibari ayrıca ameliyat olmak zorunda kaldı.