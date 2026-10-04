"VfB'ye transferin ardından bir iki anlaşmazlık yaşadık, bu yüzden aile olarak iş birliğimizi sonlandırdık" dedi Pejcinovic. "Bunu babam devraldı ve ben de bundan sonraki adımları nasıl atacağıma şimdi bakıyorum. Bu ortaya çıktığından beri telefon da günde bir iki kez daha fazla çalıyor."

VfB'nin yazın Bundesliga'dan düşen VfL Wolfsburg'a ödediği 25 milyon euro bonservis bedeliyle sol ayağını etkili kullanan oyuncu, Stuttgart kulübü tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. 21 yaşındaki futbolcu bu yüksek rakama karışık duygularla bakıyor.

"Transferimden önce zaten bunun hakkında düşünüp düşünmemem gerektiğini kendime sormuştum. Çünkü dışarıdan her zaman 'Bu oyuncu fazla pahalıydı' diyecek sesler olacaktır. Sahadaki odağım ise bundan etkilenmez; ister 5 ister 50 milyon euroya mal olmuş olayım" dedi Pejcinovic.

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Dzenan Pejcinovic, VfB kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Ancak forvet, bu bonservis bedelinin beraberinde getirdiği baskının farkında: "Elbette bonservis az değil, özellikle de VfB için. Bununla kulüp tarihinin en pahalı ikinci takviyesi olduğumu biliyorum. Ama bu yüzden şimdi kendime benden daha fazlasının gelmesi gerektiğini söylemiyorum. Benim kendi hırsım var ve bu da zaten yeter."

Ancak Bad Cannstatt'taki sportif başlangıç temkinli geçti. DFB-Pokal'da Rostock'a karşı hat-trickle yapılan mükemmel bir başlangıcın ardından Pejcinovic golsüz kaldı ve o zamandan beri işler ters gidiyor. Münih doğumlu oyuncu, "Bunu böyle söylemek mümkün, bu konuda dürüstüm" itirafında bulundu. "Ama bir santrfor olarak gol atamadığınız böyle dönemleri hayatımda kesinlikle daha birçok kez yaşayacağım. Bu bir yandan zor, ama diğer yandan sakin kalmak ve kendi kalitelerine güvenmek de önemli."

Form grafiğindeki düşüş elbette Almanya Futbol Federasyonu'nun da gözünden kaçmadı. Nations League'deki dört maç için Pejcinovic, milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'tan davet almadı. Bununla ilgili şunları söyledi: "Bunun umurumda olmadığını söylemem. Ama Stuttgart'ta Bundesliga sezonuna en iyi başlangıcı yapmadığımın farkındaydım, kendimi daha fazla ödüllendirmem gerekirdi. Klopp bana 'Kadroda olmak istiyorsan performans göstermelisin, hem de daha iyi performans göstermelisin' dedi. Bu yüzden benim için dünya başıma yıkılmadı; aksine bu, biraz daha üstüne koymam gerektiğinin bir işareti."

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Dzenan Pejcinovic gençlik yıllarında hangi takımlarda oynadı?

Pejcinovic, gençlik yıllarında önce Bayern Münih ve Augsburg altyapılarında yetişti, ardından Wolfsburg'a transfer oldu. Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak geçirdiği ara dönemin ardından geçen sezon üst ligde kendini kabul ettirdi.

Kariyerinin farklı bir yönde ilerleyebileceğini ise genç yaşlarda Manchester City ve Chelsea ile yapılan görüşmeler gösteriyor. Pejcinovic bu konuda, "Yurt dışına adım atmak o dönem benim için henüz çok erken olurdu, çünkü profesyonel deneyimim çok azdı. Wolfsburg üzerinden ve Düsseldorf'a kiralık giderek ilerlediğim yol benim için doğruydu" dedi.