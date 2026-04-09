Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Barcelona'nın dün oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Atlético Madrid'e karşı hakem kararlarına yaptığı itirazla ilgili olarak Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından beklenen karar hakkında bilgi verildi.

Barcelona, dün 2-0 mağlup olduğu maçtaki hakem kararlarına karşı UEFA'ya resmi bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın UEFA'ya bir mektup göndererek hakemin kararına itiraz etme hakkına sahip olduğunu ve UEFA'nın uygun bir zamanda cevap vereceğini yazdı.

Gazete, UEFA'nın "nezaketen" Barcelona'ya yanıt vereceğini, ancak bu yanıtın maçın sonucuna pratikte herhangi bir etkisi olmayacağını vurguladı.

Barcelona'nın şikayeti ne olursa olsun, UEFA her maça gönderdiği bir gözlemci aracılığıyla hakemlerinin performansını analiz ediyor. Bu durumda, San Marino'dan Stefano Bodeschi, raporunu hakem komitesine sunacak.

UEFA bu raporları yayınlamadığından, Rumen hakem Kovac'ın turnuvanın geri kalanındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Bu analiz Barcelona için olumsuz olsa da, çeyrek final maçını yönettikten sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başka bir maçı yönetmesi zaten pek olası değil.

Aynı bağlamda, "Sport" gazetesi, spor hukuku uzmanı Cristian Zaroca ile iletişime geçerek, Barcelona'nın sunduğu itiraz raporunun gerçek kapsamı hakkında görüşünü aldı.

Christian, "Bu bir disiplin işlemi değil, sadece hakemin performansından duyulan memnuniyetsizliği ifade etmek için yapılan bir itiraz veya şikayet" dedi.

Diğer bir deyişle, Barcelona, Kubarsi'nin gördüğü kırmızı kartın gözden geçirilmesi veya maçın yeniden oynatılması ihtimalinin sıfır olduğunu çok iyi biliyor.

Zaroka, itirazın amacının perde arkasındaki nüfuzu göstermek olduğunu belirterek, "Bu, bir sonraki maçta hakemi veya komiteyi etkilemek için yapılan siyasi bir hamle" dedi.

Diğer bir deyişle, kulüp, gelecekte Flick'in takımına karşı benzer kararların alınmamasını sağlamak amacıyla memnuniyetsizliğini dile getirmeyi planlıyor.

Zaroka ayrıca, "İletişim açık olabilir, ancak telefon görüşmeleri de yapılabilir" dedi ve aynı zamanda "Barcelona'nın UEFA'da son yıllarda sahip olduğu önemi ve nüfuzu artık elinde tutmadığını" belirtti.