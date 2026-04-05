Bir hukuk uzmanı, Hilal'in Nahda Berkan'a karşı açtığı davanın sonucunu açıkladı

Sudanlı El Hilal kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki takım arasında oynanan maçlarda Hamza El Moussaoui'nin oynama uygunluğu konusunda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) nezdinde yaptığı şikayetin ardından, El Hilal ile Faslı Nahda Berkane kulübü arasındaki krizin yankıları devam ediyor. Maçlar, Fas'ta 1-1 berabere, Ruanda'da ise 1-0 galibiyetle sonuçlandı ve Faslı takım tur atladı.

Al-Hilal yönetimi, oyuncunun doping kullandığı tespit edildiği için maçlarda oynamaya uygun olmadığını savunuyor ve CAF'tan konuyla ilgili acil bir soruşturma açılmasını talep ediyor.

Kulüp, 23 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında Afrika Futbol Konfederasyonu'na 5 resmi bildirimde bulundu, ancak resmi bir yanıt alamadı. Bu durum, kulübü "kabul edilemez idari sessizlik" olarak nitelendirdiği durumu eleştiren sert bir bildiri yayınlamaya itti.

Ayrıca okuyun: Sudanlı Al-Hilal'in Nahda Berkane'ye karşı şikayetinde ciddi gelişmeler



Tartışmaların tırmanması üzerine CAF, şikayeti incelemek üzere 9 Nisan Perşembe günü bir duruşma düzenleneceğini duyurdu; bu tarih, Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkane arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından sadece iki gün önce.

El Hilal, 6 Nisan'dan önce nihai bir karar verilmesini ya da kararın açıklanmasına kadar maçın ertelenmesini talep etti ve taleplerine yanıt alınmaması halinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını belirtti.

Bu bağlamda, spor hukuku uzmanı Tarık El-Alaimi, Londra'da yayınlanan "El-Arabi El-Jadid" gazetesine yaptığı açıklamada, dosya hakkında ayrıntılı bir hukuki değerlendirme sunarak, CAF'ın önceki kararlarıyla çelişen bir karar vermesinin olası olmadığını belirtti. El-Alaimi şunları söyledi: "Afrika Futbol Konfederasyonu'nun bu konuda kendisiyle çelişeceğini sanmıyorum; çünkü oyuncu ve takımı Nahda Berkane, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Disiplin Komitesi aracılığıyla belirlediği tüm prosedürlere uymuşlardır."

Ayrıca okuyun: En önemlisi Diaz: Arbeloa öfkesini Real Madrid'in üçlüsüne yöneltiyor... ve ceza anında



"Oyuncunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, kendisine 30 günlük uzaklaştırma cezası şeklinde bir ön tedbir uygulandı; ardından Disiplin Kurulu Başkanı yasal yetkilerini kullanarak, (Yönetmelik'in 12. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, Disiplin Komitesi başkanına, oyuncuyu 30 gün süreyle uzaklaştırma yönünde açıklanan geçici tedbiri iptal etme ve herhangi bir geçici tedbiri tek başına ilan etme yetkisi vermektedir), ilk ihtiyati uzaklaştırma cezasının yürürlüğünü askıya aldı, böylece oyuncu, katılımını askıya alan herhangi bir ilk veya nihai karar bulunmadığı için, takımında oynamaya hak kazandı.

Devam etti: "Oyuncu veya takımı herhangi bir hata yapmadı, çünkü komite onu dinlemekte gecikti ve dolayısıyla kendilerine tanınan süreden yararlandılar. Bu nedenle Al-Hilal'in itirazı maç sonucunu değiştirmeyecek, çünkü Fas takımı hata yapmadı, aksine prosedürlere saygı gösterdi; çünkü Disiplin Komitesi, başkanı aracılığıyla, cezayı kaldırma hakkına tek başına sahiptir."

Ayrıca okuyun: İspanya, "uygunsuz davranış" nedeniyle Mısır'dan resmi olarak özür diledi: Sıkı önlemler alacağız

