Bir Hollandalı, İngiltere'de benzeri görülmemiş bir etki yaratıyor: "Kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu"

Robin Roefs, İngiltere'de herkesin dilinde. Sunderland'ın kalecisi, Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta (1-0 galibiyet) takımı için son derece önemli bir rol oynadı; bunun üzerine gazeteler ve sosyal medya övgülerle doldu.

Pazar öğleden sonra Roefs, Tottenham Hotspur karşısında kalesini gole kapattı. Kaleci tam yedi kurtarış yaptı. Bu, onun bu sezonki en yüksek kurtarış sayısı.

Sunderland, 60. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle maçı kazanmayı başardı, ancak maçın ardından Roefs hakkında çok daha fazla yazıldı.

Örneğin Sunderland Echo, Roefs'un performansından çok memnun kaldı. "Fazla işi yoktu, ancak müdahale etmesi gereken anlarda bunu çok başarılı bir şekilde yaptı."

"Onun varlığı sayesinde savunma bir anda çok daha istikrarlı görünüyordu," diye devam etti yerel gazete. Roefs, bir sakatlık nedeniyle birkaç maçı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Sky Sports da oldukça etkilenmişti. Medya kuruluşu, Roefs'un iyi kurtarışlarının yanı sıra The Spurs karşısında ayaklarıyla da çok rahat göründüğünü vurguladı.

X'te izleyiciler de kalecinin performansından çok memnun kaldı. “Roefs'u nasıl 12 milyon sterline alabildik? O, Sunderland formasıyla gördüğüm en iyi oyunculardan biri!” yazıyor.

Bir Liverpool taraftarı, henüz 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu Anfield'da Allison Becker'in halefi olarak görmek istediğini belirtiyor. Chelsea taraftarları da Roefs'un bu yaz kulüplerine gelmesini umduklarını yazıyor.